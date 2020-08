Bad Wurzacher unternehmen Stadtspaziergang

Die Bürger sind zur Mitwirkung aufgerufen: Am 12. September findet zum Entwicklungskonzept für die Stadt Bad Wurzach die erste Bürgerwerkstatt, ein Stadtspaziergang, statt. darüber informiert die Stadtverwaltung.

Der Gemeinderat hat sich zuletzt in der Sitzung vom 27. Juli entschieden, in Zusammenhang mit einem möglichen Nahwärmenetz zur Nutzung von Abwärme aus der örtlichen Glasfabrik generell ein Entwicklungskonzept für die Zukunft der Stadt zu erstellen. Dabei soll die Bevölkerung einbezogen werden.

Nahwärmenetz geplant

Ziel ist es, mit diesem Entwicklungskonzept noch in diesem Jahr einen Förderantrag für Stadtsanierungsmittel beim Regierungspräsidium einzureichen. Neben der Entwicklung der Gesamtgemeinde soll hier insbesondere die Entwicklung von Bereichen entlang der künftigen Trassenführung für das geplante Nahwärmenetz im Fokus stehen.

Zum Auftakt am Samstag, 12. September, um 9.30 Uhr ein Stadtrundgang als erste Bürgerwerkstatt statt. Verschiedene Örtlichkeiten sollen direkt in Augenschein genommen werden. Treffpunkt ist am Eingang des Kurhauses.

Ideen sammeln

Ziel der Veranstaltung ist, teilt die Verwaltung mit, Stärken und Schwächen der bisherigen Situation zu sammeln und künftige Handlungsfelder zu definieren. „Wir freuen uns auf interessante Diskussionen und neue Ideen zur Weiterentwicklung unserer Stadt. Gemeinsam wollen wir hieraus im Weiteren Ziele formulieren und konkrete Maßnahmen und Gestaltungsvorschläge entwickeln“, wird Bürgermeisterin Alexandra Scherer in der Mitteilung zitiert.

Die Bürgerbeteiligung wird vom Landschaftsarchitekturbüro Planstatt Senner aus Überlingen moderiert. Wie derzeit üblich, sind die geltenden Abstände und Regelungen nach der Corona-Verordnung des Landes zu beachten. Bei Teilnahme an der Veranstaltung werden daher auch Kontaktdaten abgefragt.