Bad Wurzacher Straßen werden gereinigt

Der Bauhof weist darauf hin, dass die mit der Straßenreinigung beauftragte Firma Wild aus Berkheim voraussichtlich ab 24. Oktober mit der diesjährigen Herbstreinigung starten wird. Zweimal jährlich erfolgt eine entsprechende Sonderaktion, um im Frühjahr insbesondere die Splitrückstände aus dem Winterdienst und im Herbst angefallenes Laub wieder zu entfernen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Beginnen wird die diesjährige Herbstkehrung in der Kalenderwoche 43 in den Ortschaften Unterschwarzach, Dietmanns, Gospoldshofen, Haidgau, Eintürnen sowie in Ziegelbach im Kernort bzw. Oberziegelbach und Steigungen“, sagt Bauhofleiter Dirk Fietkau. In der darauffolgenden ersten Novemberwoche sollen die Ortschaften Arnach, Hauerz und Seibranz sowie in Ziegelbach die Teilorte Himbach und Rohrbach folgen. Außerdem stehen am 4. November die Baugebiete und der Gewerbepark im Zentralort Bad Wurzach auf dem Plan. In der Wurzacher Innenstadt wird sogar mehrfach gekehrt, erstmals voraussichtlich am 28. Oktober.

Hilfreich sei es, wenn in den angegebenen Zeiträumen in den betroffenen Wohnbereichen und Teilorten möglichst wenige Fahrzeuge auf der Fahrbahn geparkt sind, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern, so Fietkau.