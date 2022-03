Bad Wurzacher Stadtverwaltung wieder ohne Termin zugänglich

Nachdem in den vergangenen Monaten in der Stadtverwaltung von Bad Wurzach persönliche Besuche nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich gewesen waren, wird die Verwaltung ab Montag, 21. März, im Einklang mit bundesweiten Lockerungen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Bürgerinnen und Bürger auch ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet sein. Das teilt die Stadt mit.

Trotz der Öffnung des Zugangs appelliert Bürgermeisterin Alexandra Scherer weiterhin an einen rücksichtsvollen Umgang sowie Einhaltung der noch bestehenden Beschränkungen. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sei es insbesondere beim Bürgerbüro und im Ordnungsamt weiterhin ratsam, Termine mit der oder dem jeweiligen Sachbearbeiter/in bereits im Vorfeld zu vereinbaren. Außerdem gilt beim Besuch des Rathauses oder anderer Verwaltungsstellen weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. „Und halten Sie im eigenen Interesse und dem Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Wartebereichen die nötigen Abstände ein“, betont Scherer in der Pressemitteilung der Stadt. Die benannten Regelungen zur Öffnung, Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregelungen gelten auch für die neun Ortsverwaltungen der Gemeinde zu deren üblichen Öffnungszeiten.

Wegen noch anstehender Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss steht dieses Stockwerk im Rathaus von Bad Wurzach derzeit leer. „Aus diesem Grund werden wir bis zur Wiederbelegung der entsprechenden Räume das Rathaus noch geschlossen halten“, so Bürgermeisterin Scherer. Bürgerinnen und Bürger können jedoch klingeln, wenn sie zum Fachbereich Bildung/Betreuung/Kultur oder zum Büro der Bürgermeisterin wollen.