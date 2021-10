Bad Wurzacher Stadtbücherei startet mit Kinderveranstaltungen

Nach längerer Corona-Pause startet die Stadtbücherei in Maria Rosengarten in Bad Wurzach anlässlich der Fredericktage wieder mit ihren Kinderveranstaltungen. Namensgeber für das landesweite Lesefest im Oktober ist die Maus Frederick aus Leo Lionnis gleichnamigen Bilderbuch. Die kleine Maus sammelt Sonnenstrahlen für den Winter, und so sammelt auch die Stadtbücherei das Strahlen der Kinderaugen bei den Begegnungen mit ihren Geschichtenerzählerinnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Den Anfang macht C. Baier am Freitag, 15. Oktober. Von 15 bis etwa 15.45 Uhr zeigt und erzählt sie das Bilderbuchkino „Zauberfrei für Hermeline“ von Katja Reider. Obwohl Hermelines Freunde allerhand Zauberwünsche haben besteht die Hexe auf ihren freien Tag. Und siehe da, alle können ihre Probleme auch alleine lösen. Weiter geht es am Freitag, 29. Oktober, ebenfalls von 15 bis etwa 15.45 Uhr, mit einem Klassiker der Gebrüder Grimm. C. Brauchle zeigt und erzählt allen Märchenliebhabern das Kamishibai-Erzähltheater „Die goldene Gans“. Beide Veranstaltungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Wer im Anschluss an die Veranstaltungen mitbasteln möchte sollte eine eigene Schere, Kleber und Stifte mitbringen. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon 07564/302230 möglich. Bei allen Veranstaltungen gelten die gültigen Vorschriften. Die nächsten Veranstaltungen sind für 5. sowie 19. November geplant. Nähere Informationen erhalten Interessierte in der Stadtbücherei Bad Wurzach.