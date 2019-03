Bad Wurzacher sollen beim Klosterplatz mitreden

Die Bad Wurzacher sollen Vorschläge machen können, wie die angedachte Beschattung und mobile Möblierung auf dem Klosterplatz aussehen soll. Das ist Ergebnis einer von Stadtrat Klaus Schütt (CDU) am Montag im Gemeinderat angestoßenen Debatte.

„Wir müssen jetzt endlich mal an das Thema rangehen und in eine Diskussion einsteigen“, so Schütt energisch. Er könne sich ein Bürgerforum vorstellen, bei dem Vorschläge für die Ausstattung gesammelt werden. Unterstützung erhielt er von Matthias Vogt (Mir Wurzacher). Nicht jeder Vorschlag werde sicherlich umzusetzen sein, so Vogt, „aber 20 Prozent sind vielleicht gut verwertbar“.

Realistisch und finanzierbar

Eben jene Realisier- und Finanzierbarkeit trieb Gisela Brodd (Freie Wähler) um. Sie sprach sich dafür aus, dass die Verwaltung Möglichkeiten aufzeige und aus diesen dann der Bürger wählen könne.

„Etwas skeptisch“ gab sich auch Berthold Kibler (CDU). „Wir sollten erstmal intern festlegen, was wir bereit sind zu investieren. Ich habe außerdem Bedenken, dass wir mit dem Aufruf, Vorschläge zu machen, zu hohe Erwartungen wecken.“

Einen „gewissen Rahmen vorgeben“, vor allem auch finanzieller Art, will auch Egon Rothenhäusler (Freie Wähler).

Schlussabrechnung fehlt

Stadtbaumeister Matthäus Rude erinnerte daran, dass noch keine Schlussabrechnung für den Klosterplatz vorliegt. Erst danach wollte sich die Verwaltung Gedanken über weitere Investitionen machen. Unter anderem auch, ob Maria Rosengarten und St.-Verena-Pfarrkirche nachts beleuchtet werden sollen. Die nötige Elektrik dafür sei verlegt.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) sieht durchaus den richtigen Zeitpunkt für gekommen, Vorschläge zu sammeln. Auch deswegen, weil der Gemeinderat angesichts der anstehenden Wahlen „erst im Oktober wieder handlungsfähig“ sei.

Sie kündigte an, dem Ausschuss für Technik und Umwelt am 8. April eine mögliche konkrete Fragestellung für die Bad Wurzacher Bürger vorzulegen. Diese Frage solle dabei beschränkt sein auf Beschattung und mobile Möblierung sowie auf realistische Vorschläge, die den Platz nicht wesentlich verändern.