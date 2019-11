Bad Wurzacher sichern sich die Qualifikation

Erfolgreiches Wettkampfwochenende für die Bad Wurzacher Trampoliner. Die Turner der TSG sind an zwei Tagen bei Wettkämpfen unterwegs gewesen: in Weingarten beim Vorkampf der Schülerliga und bei den württembergischen Meisterschaften im Doppelminitrampolin.

In der Schülerliga, dem Mannschaftswettkampf für Teilnehmer bis 13 Jahren, meldeten sich in Württemberg insgesamt 18 Mannschaften an. In drei nach Regionen eingeteilten Vorkämpfen qualifizierten sich jeweils die zwei besten Mannschaften für den Finalwettkampf, der dieses Jahr am 24. November in Bad Wurzach stattfinden wird.

Platz zwei hinter Weingarten

Die Bad Wurzacher Trampoliner starteten in Weingarten mit drei Mannschaften gegen die Teams aus Weingarten und Oberndorf. In einem spannenden Wettkampf belegte die erste Mannschaft der Bad Wurzacher mit Alani Wiest, Jule Astfalk, Joel Burkhart, Aaron Brauchle, Lukas Rast und Simon Dobler den geforderten zweiten Platz hinter Weingarten I und können somit am Finalwettkampf teilnehmen. Die beiden anderen Wurzacher Mannschaften belegten die Plätze vier (Franziska Lacher, Theresa Brauchle, Simon Maurus, Ida Vincon, Leon Senft) und sechs (Hanna Weinert, Sophia Weinert, Emilia Huber, Mathilda Lacher, Sara Schwarz).

Bei den württembergischen Meisterschaften im Doppelminitrampolin in Böckingen bei Heilbronn waren sechs Springer der TSG Bad Wurzach vertreten. In der Klasse der Mädchen 11/12 Jahre belegte Alani Wiest nach vier Durchgängen den dritten Platz. In der gleichen Altersklasse wurde Jule Astfalk Siebte. Sie ging laut Mitteilung in ihrem Wettkampf ein hohes Risiko ein und schaffte es, in den vier Durchgängen die geforderten Kriterien der Schwierigkeit zu erfüllen, die zur Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften in Hamburg im März 2020 berechtigen. Dieser hohe Schwierigkeitsgrad ging allerdings auf Kosten der Haltung.

Bei den elf- und zwölfjährigen Jungs waren drei Bad Wurzacher am Start. Hierbei belegte Leon Senft den fünften Platz. Joel Burkhart wurde Zweiter hinter Aaron Brauchle, der nach vier souveränen Durchgängen mit der Goldmedaille und damit als württembergischer Meister im Doppelminitrampolin ausgezeichnet wurde. Alle drei Bad Wurzacher zeigten wie Jule Astfalk den geforderten Schwierigkeitsgrad und haben sich für die deutsche Meisterschaft in Hamburg qualifiziert. Franziska Lacher startete bei den 13- und 14-jährigen Mädchen und wurde nach einem kleinen Patzer im Finale Vierte.

Lukas Rast, der sich im letzten Training vor dem Wettkampfwochenende eine kleine Verletzung zugezogen hatte, konnte nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. Dennoch war er an beiden Tagen mit dabei und unterstützte vor allem am Sonntag das Trainer- und Kampfrichterteam um Alexander und Florian Strobel. Durch seinen dritten Platz bei den vergangenen deutschen Meisterschaften im März 2019 in Weingarten hat Rast die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften 2020 ohnehin schon sicher und wird nun mit seinen Teamkollegen auf diesen Höhepunkt hintrainieren.

Noch zwei Heimturniere

Als nächstes stehen in zwei Wochen, am 23. und 24. November, noch zwei Wettkämpfe an, die jeweils in der Riedsporthalle in Bad Wurzach stattfinden werden. Am 23. November sind die Gaumeisterschaften des Turngaus Oberschwaben mit etwa 100 Teilnehmern. Am Tag darauf steigt das Finale der württembergischen Schüler- und Landesliga, bei dem die TSG Bad Wurzach mit jeweils einer Mannschaft vertreten ist.