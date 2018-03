Ihre leeren Geldbeutel gewaschen haben am Aschermittwoch mehrere Bad Wurzacher Ex-Narren.

Sie trafen sich um 11.11 Uhr am Stadtbrunnen, tunkten die Portemonnaies in einen mitgebrachten Eimer mit (warmem) Wasser und hängten sie an einer Leine auf.

Verbunden ist mit dem traditionellen Aschermittwochsbrauch die Hoffnung, dass die Geldbeutel sich bis zum Beginn der nächsten Fasnet wieder füllen mögen.