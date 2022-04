Bad Wurzacher Kirchengemeinden laden zur „Woche für das Leben“ ein

Mit drei Aktionen greifen die katholischen und evangelischen Christinnen und Christen in Bad Wurzach das Thema der diesjährigen Woche für das Leben „Mitten-drin – Leben mit Demenz" auf. Dabei nehmen sie vor allem die Angehörigen in den Blick, aber auch alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen.

Wie die Kirchengemeinden informieren, bildet der Film „Mitgefühl – Pflege neu denken" den Auftakt. Er zeige eindrücklich, wie Pflege gelingen kann, und nehme Unsicherheiten hinsichtlich des Umgangs mit Menschen mit Demenz. Der Film wird gezeigt am Dienstag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr im Pius-Scheel-Haus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch.

Das Fachgespräch zum Thema „Demenz – eine Herausforderung für Angehörige" findet am Mittwoch, 11. Mai, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Mit Alexandra Schmid von der Sozialstation Gute Beth konnte eine kompetente Fachfrau als Referentin gefunden werden. Sie ist Demenz-Care- und Palliativ-Care-Expertin.

Abschluss der Aktion in Bad Wurzach bildet der ökumenische Oasengottesdienst, der Angehörige von Menschen mit Demenz Zeit zum Auftanken schenken will. Damit vielen pflegenden Angehörigen der Besuch des Gottesdienstes möglich ist, bietet die Sozialstation die Betreuung der Menschen mit Demenz parallel zum Oasengottesdienst im Pius-Scheel-Haus an. Wer dieses Betreuungsangebot annehmen will, kann sich bis 11. Mai unter stverena.badwurzach@drs.de, Telefon 07564 / 932940 anmelden.

Die Woche für das Leben findet zum 27. Mal statt. Seit 1994 ist sie die ökumenische Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in all seinen Phasen. Die Aktion, die immer zwei Wochen nach Karsamstag beginnt und eine Woche dauert, will jedes Jahr Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren.

Der zentrale Auftakt der Woche für das Leben findet am 30. April ab 10.30 Uhr in der Leipziger Nikolaikirche statt.