Bad Wurzacher Kegler empfangen einen Zweitligisten

Die Sportkegler der TSG Bad Wurzach empfangen am kommenden Samstag, 4. September, ab 13 Uhr in der ersten Runde des Deutschen Pokals den Zweitligisten Olympia Mörfelden aus Südhessen.

Es ist nicht die erste Pokalbegegnung zwischen den beiden Mannschaften. Vor rund 15 Jahren war Mörfelden – damals im Viertelfinale des Pokals – schon einmal in Bad Wurzach zu Gast. Damals gehörte er sogar der ersten Bundesliga an.

Arnold Zapf erinnert sich

Arnold Zapf kann sich noch gut daran erinnern: „Wir hatten volles Haus und haben nach den ersten beiden Paaren 2:0 geführt.“ Da habe der ehemalige Nationalspieler Jürgen Fleischer und heutige Präsident von Olympia Mörfelden ganz schön geschluckt, so hatte er sich den Ausflug ins Allgäu nicht vorgestellt. Dank eben dieses Jürgen Fleischer und der klar besseren Holzzahl seiner Mörfeldener verlor der Verbandsligist Bad Wurzach damals nur knapp mit 3:5.

Zapf erzählt, wie Bad Wurzach überhaupt in die Auslosung zum Deutschen Pokal gekommen ist: Weil das Interesse der Vereine aus erster und zweiter Liga am Pokal gering war, hatte der Deutsche Keglerbund die Landesverbände angeschrieben. Die TSG meldete sich daraufhin an. Und so kommt es nach rund 15 Jahren am kommenden Samstag zum erneuten Duell des Verbandsligisten Bad Wurzach mit Mörfelden.

Bei seinen Recherchen über den Gegner hat Zapf festgestellt, dass von der damaligen Mannschaft noch ein Spieler dabei ist, ansonsten sind viele junge Spieler im Mörfeldener Kader.

Wie stehen die Chancen?

Im Team der Wurzacher sind die Meinungen über die Chancen in diesem Duell geteilt: Während Rolf Hlawatschek sich kaum Chancen auf den Sieg ausrechnet, sieht es Jan Giray anders. „Der Druck des Gewinnenmüssens liegt bei Mörfelden. Wenn wir ohne Druck aufspielen und unsere Leistung abrufen können, haben wir eine Chance.“ So sieht es auch Arnold Zapf: „Wir können in Bestbesetzung antreten und haben ja nichts zu verlieren.“

Die TSG hofft auf möglichst viele Zuschauer, auch von anderen Kegelvereinen aus der Region. „Auf jeden Fall wird es für alle ein tolles Erlebnis.“