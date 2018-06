Bad Wurzacher Jungstörche entwickeln sich prächtig

Der Storchennachwuchs in Bad Wurzach entwickelt sich in diesem Jahr prächtig. Das hat Ute Reinhard, die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, bei der Beringung am Donnerstagabend zufrieden festgestellt.

Zwei der Jungtiere im Nest auf dem Dach der Grundschule wiegen jeweils 2,9 Kilogramm, eines 2,8 Kilogramm. Gar zwei richtige „Brummer“ (Ute Reinhard) fand die Expertin im Nest in Bechtingers vor. Sie wiegen jeweils 3,6 Kilogramm. Ein Jungstorch, der wohl ein paar Tage später als seine Geschwister geschlüpft ist, bringt 2,8 Kilogramm auf die Waage.

Angesichts des anhaltend guten Wetters ist Ute Reinhard zuversichtlich, dass alle Jungstörche weiterhin gut gedeihen werden.