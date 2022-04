Bad Wurzacher Heiligblut-Fest wieder mit großer Reiterprozession

Das Heiligblut-Fest in Bad Wurzach wird in diesem Jahr wieder mit einer großen Reiterprozession stattfinden. Das entschied der Wallfahrtsausschuss am Dienstag, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Wir freuen uns alle sehr, dass wir diesen besonderen Tag wieder im üblichen Rahmen begehen können“, waren sich Bürgermeisterin Alexandra Scherer, Stadtpfarrer Stefan Maier und Superior Pater Konrad Werder vom Gottesberg einig.

Damit werden neben der großen Reiterprozession mit anschließendem Festgottesdienst und Bergpredigt am Nachmittag auf dem Gottesberg am Festtag, 8. Juli, auch die Lichterprozession am Sonntag, 3. Juli, sowie die Gruppenführerversammlung am Pfingstmontag, 6. Juni, wieder ganz normal stattfinden.