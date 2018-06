Bad Wurzacher Hallenbad mit Trink- statt Thermalwasser

Nicht vor Ende 2019 wird das neue Hallenbad in Bad Wurzach fertig sein. Das wurde am Montag im Gemeinderat bekannt. In dessen Ausschuss für Technik und Umwelt wurde zudem über Thermalwasser und preistreibende Auflagen im Zusammenhang mit der Bundesförderung gesprochen. Auch die endgültigen Kosten des derzeit mit 5,6 Millionen Euro geplanten Projekts waren Thema.

Tobias Reckert vom Generalplaner, dem Studio Gollwitzer Architekten in München, stellte Planungsstand und Bundesvorgaben vor. Er kam dabei auch auf die einmal angedachte Thermalwassernutzung für das Schwimmbecken zu sprechen. Dass diese nach seiner Berechnung wesentlich teurer ist als Trinkwasser, überraschte viele Stadträte. 1,2 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser stehen 5,0 Euro für Thermalwasser gegenüber. Das macht bei einem Verbrauch von geschätzten 6000 Kubikmetern pro Jahr 23 000 Euro aus.

„Kein Heilbad“

Einhellig sprachen sich die Stadträte fürs Trinkwasser aus, zumal Stadtbaumeister Matthäus Rude auch sagte, dass Thermalwasser speziell aufbereitet werden müsste und für solch eine Anlage derzeit gar kein Platz sei. „Es handelt sich um ein Sportbad, nicht um ein Heilbad“, so Klaus Schütt (CDU). „Wer Thermalwasser will, kann ins Vitalium“, so Hermann Gütler (CDU).

Klaus Gropper (FW) fragte nach den Kosten des Projekts. Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) verwies auf sein Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“, in dem er von einer möglichen Steigerung von 15 Prozent gesprochen hatte. Das wären rund 840 000 Euro zusätzlich. Reckert verwies auf eine „übliche Preissteigerung“ von, je nach Gewerke, drei bis fünf Prozent pro Jahr.

Auflagen kosten Geld

Dazu kämen Modernisierungen, die sich noch ergeben, so Bürkle. Zum Beispiel beim Kassensystem. Bisher geplant ist eines mit Touchscreen. Das aber ist nicht für Blinde und Sehbehinderte geeignet. Auch Auflagen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit treiben die Kosten in die Höhe (siehe unten).

„Am Ende müssen wir uns entscheiden, ob wir irgendwo etwas einsparen oder das Budget erhöhen. So einfach ist das“, so der Bürgermeister. Die Verwaltung habe kostengünstig geplant, zum Beispiel durch eine Teil-Unterkellerung. „Vieles steht auch noch auf dem Prüfstand, damit wir später beim Unterhalt sparen können.“

Ausschreibung am Mitte März

„Entscheidend werden letztlich aber die Ausschreibungsergebnisse sein“, betonte Rude. Mitte März soll das erste Paket, das unter anderem Rohbau und Haustechnik enthält, ausgeschrieben werden. „Das sind 60 Prozent der Gesamtkosten. Wenn wir dafür Angebote haben, wissen wir, wohin die Reise geht.“

Bürkle beendete schließlich die Diskussion über höhere Gesamtkosten mit dem Hinweis auf die Ausgangslage. 2012 habe man auf eine Maximalförderung von 1,2 Millionen Euro gehofft und eine Finanzierung von bis zu 50 Prozent über Kredite im Auge gehabt. „Jetzt erhalten wir 2,4 Millionen vom Bund, 400 000 Euro über den Ausgleichsstock und können den Rest ohne Kredite finanzieren.“ Wenn nun einiges teurer werde, sei das immer noch „viel besser als ursprünglich gedacht“.

Kunst am Bau gefordert

Auch die Bundesauflagen im Zusammenhang mit der 2,39-Millionen-Euro-Förderung werden die Gesamtkosten etwas erhöhen. So muss die Stadt (mindestens) ein Kunstwerk für das Hallenbad ankaufen und dafür zwei Prozent der Gesamtsumme des Projekts investieren. „Sowas hatten wir bislang überhaupt nicht geplant“, gab Bürkle zu: „Und die Fassadengestaltung zählt für den Bund nicht als Kunst.“

Das Bundesministerium moniert zudem das Bitumendach. Es schlägt ein „qualitätsvolleres Material“ vor. In Frage kämen Blech oder eine Begrünung. Ein Blechdach käme der Stadt gut 50 000 Euro teurer. Für ein Gründach müsste die gesamte Statik verändert werden. Die Verwaltung will prüfen, ob eine Planänderung tatsächlich nötig ist.

Mit Verschattungsanlage?

Für unnötig hält sie dies beim vom Bund angemahnten Sonnenschutz, den sie bereits für ausreichend hält. Man könnte zusätzlich eine Verschattungsanlage anbringen, die bei intensiver Sonneneinstrahlung herabfährt, so Reckert. „Aber ich glaube, das erzeugt bei einigen dann klaustrophobische Zustände.“

Die geforderte Barrierefreiheit sei gewährleistet. Für Rollstuhlfahrer gebe es genug Platz und Vorrichtungen, für Blinde und Sehbehinderte ein spezielles Leitsystem.

Schutz für Insekten

Teurer in der Unterhaltung wird laut Reckert die aus Gründen des Artenschutzes geforderte deckennahe und dimmbare Beleuchtung: Eine tiefer gehängte Hallenbeleuchtung zöge Insekten an.

Weitere baufachliche Auflagen spielten in der Diskussion keine Rolle. Unter anderem will das Ministerium, dass auf Schildern und bei Veröffentlichungen aufs Bundesprogramm, aus dem die Förderung stammt, hingewiesen wird. Außerdem muss bei offiziellen Anlässen wie dem Spatenstich ein Bundesvertreter eingeladen werden.