Bad Wurzacher Händler bieten Liefer- und Abholservice

Lokal einkaufen trotz Corona: Seit Mitte März gilt deutschlandweit die Maßgabe des „social distancing“, also des Gebotes, Kontakte zu vermeiden.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurde deshalb der Betrieb von zahlreichen Verkaufsstellen des Einzelhandels, Gaststätten und Dienstleistungsunternehmen verboten. Viele Betriebe sind geschlossen, ihre finanziellen Verpflichtungen wie Miete, Personal, Warenabnahme und Nebenkosten müssen sie aber weitertragen.

Wie viele andere Städte und Gemeinden will auch die Stadt Bad Wurzach ihre örtlichen Läden, Gastwirte und Dienstleister in dieser schwierigen Situation im Rahmen der eigenen Möglichkeiten unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Zahlreiche Händler und Unternehmen prüfen derzeit beispielsweise Möglichkeiten, eigene Waren und Dienstleistungen online anzubieten oder haben Liefer- und Abholdienste für ihre Kunden eingerichtet.

Die Stadt Bad Wurzach wolle dabei unterstützen und informieren, dass Waren, Angebote oder Geschenke auch weiterhin bei Händlern, Gaststätten und Dienstleistern vor Ort erhältlich sind. „Gerade weil Ostern unmittelbar vor der Tür steht, ist uns diese Information wichtig“, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer.

Der örtliche Handels- und Gewerbeverein (HGV) und die Stadtverwaltung haben deshalb betroffene Betriebe abgefragt und die bestehenden Angebote zusammengestellt. Diese sind auf der städtischen Homepage www.bad-wurzach.de bei den Informationen rund um die Corona-Krise zu finden.

Wer Interesse an einer Aufnahme in die entsprechende Liste hat, kann sich bei Bounlong Veng von der Stadt Bad Wurzach unter der Telefonnummer 07564 / 302164 oder per E-Mail an bounlong.veng@bad-wurzach.de melden.