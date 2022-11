Bad Wurzacher Gemeinderat spricht über Standort fürs Jugendhaus

Wo erhält die Jugend der Stadt Bad Wurzach einen offiziellen Treffpunkt? Die Frage könnte in diesem Monat geklärt werden.

Mit einiger Verspätung soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. November über das Thema reden. Es werde „voraussichtlich“ auf der Tagesordnung stehen, kündigt die Verwaltung auf Anfrage an. Im Februar dieses Jahres hatte der damalige Dezernent Frank Högerle im Rat gesagt, dass man bis Mitte des Jahres die Ergebnisse der Standortsuche vorlegen wolle.

Drei Möglichkeiten

Diese Suche scheint schwieriger gewesen zu sein als gedacht. „Derzeit werden drei verschiedene Alternativlösungen geprüft“, hieß es im September ohne nähere Angaben, wo sich diese Standorte befinden. Darüber sei nun aber das Gremium bei seiner Klausurtagung im Oktober informiert worden, so die Verwaltung. Eine Vorauswahl sei dabei aber nicht getroffen worden.

Zuletzt war im Jugendrat bekannt geworden, dass dieser über die Inneneinrichtung nachdenken solle. Vorgabe sei dabei eine Quadratmeterzahl von 90 gewesen. „Aber wir wissen weder wie die Raumaufteilung sein könnte noch welche Standorte in Frage kommen“, sagten die beiden Vorsitzenden in der Sitzung Ende Oktober.

Die Wünsche der Jugend

Der Jugendrat als offizielle Vertretung der Bad Wurzacher Jugend hatte im Februar, als er sich im Gemeinderat vorstellte, die ehemalige Bibliothek in der Parkstraße, Containeranlagen am Skaterplatz, beim Tennisheim oder im Schlossgarten sowie das Anmieten von Büros vorgeschlagen. Auf jeden Fall wolle man bei der Standortsuche mitreden, wurde betont. Diesem Wunsch scheint die Verwaltung bislang nicht entsprochen zu haben.

Für Ausstattung und die Öffnungszeiten des Jugendhauses äußerte der Jugendrat ebenfall schon im zeitigen Frühjahr Wünsche: Küche mit Kühlschrank und Gefriertruhe, TV-Gerät oder Beamer mit Leinwand, Musikanlage, Sofaecke, Darts und Tischkicker, eine Außenfläche mit Feuerstelle und Sitzgelegenheiten und natürlich eine Sanitäranlage. Als Öffnungszeiten schlugen sie montags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr und freitags bis sonntags 14 bis 24 Uhr vor.