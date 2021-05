Bad Wurzacher Gemeinderat spricht über Geld und Kinder

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach tagt am kommenden Montag, 19. Mai. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Kurhaus.

Bildung und Betreuung werden einen breiten Raum einnehmen, wie aus der Tagesordnung hervorgeht. Zum einen wird die Verwaltung die Bedarfsplanung für 2021/2022 vorlegen. Zum anderen ist ein Grundsatzbeschluss zur langfristigen Ausrichtung der Kleinkindbetreuung vorgesehen.

In weiteren Punkten geht es vorrangig um die Finanzen der Stadt. Unter anderem wird Kämmerer Stefan Kunz den Quartalsbericht präsentieren. Daran schließt sich eine Beratung darüber an, was in diesem Jahr möglich sein wird und was nicht.

Dach ist undicht

Die jüngst geplante Sitzung des Ratsausschusses für Technik und Umwelt wurde wegen der Infektionslage abgesagt. Im sogenannten Umlaufverfahren vergab das Gremium Aufträge zur Flachdachsanierung des Kurhauses und für den Fensterbau am Amtshaus.

Das Dach des Restaurant- und Seminarbereichs des Kurhauses ist undicht. Den neuen Dachaufbau wird eine Laupheimer Firma für knapp 87 000 Euro ausführen. Dabei erhält das Dach eine extensive statt wie bisher eine intensive Begrünung. Dadurch sinkt der Pflegeaufwand erheblich. Der Auftrag für die Amtshausfenster blieb für knapp 86 000 Euro in Bad Wurzach.