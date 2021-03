Bad Wurzacher Emanuel Müller schießt erfolgreich

Wettkämpfe an einem zentralen Ort gibt es im Schießsport derzeit nicht. Allerdings gibt es einige Fernwettkämpfe. An einem solchen hat auch Emanuel Müller teilgenommen, der aus dem Bad Wurzacher Talentzentrum stammt. Müller bestätigte dabei, dass er zur europäischen Spitzenklasse zählt.

Von den Aktivitäten im Schützensport gibt es aufgrund des Lockdowns derzeit eigentlich sehr wenig zu berichten. Viele Sportler freuen sich daher, dass es in einigen internationalen Verbänden Fernwettkämpfe gibt. Bei diesen Wettbewerben können die Schützen von ihrem Stand zu Hause antreten. Dabei wird mit einem elektronischen Trainingsgerät geschossen, die Ergebnisse werden digital übertragen. Das Gerät verfügt unter anderem über einen Erschütterungssensor, der erkennt, wenn die Waffe abgefeuert wird. Innerhalb eines bestimmten Zeitraums müssen die Teilnehmer ihre Ergebnisse übermitteln – etwa ein Foto des Schlussresultates. Mit 181 Teilnehmern aus acht Ländern (Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien, Holland, Südafrika, Ukraine, Russland) wurden beim Zürcher Winter-Fernwettkampf laut Mitteilung auch die Erwartungen des Veranstalters übertroffen.

Beim Zürcher Fernwettkampf gab es die Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Armbrust. Geschossen wurde jeweils über zehn Meter. Emanuel Müller nahm derweil am Grand Prix im polnischen Breslau teil. In der Disziplin Olympische Schnellfeuer-Pistole (OSP) über 25 Meter gewann Müller die Qualifikation laut Mitteilung mit 587 Ringen. Im Finale bestätigte er mit Rang fünf, dass er zur europäischen Spitzenklasse gehört. Den Sieg beim Grand Prix sicherte sich der Russe Aleksandr Alifirenko vor seinem Landsmann Andrei Shchepetkov und dem Italiener Riccardo Mazzetti. In der Qualifikation hatte sich Müller gegen diese drei Gegner noch relativ klar durchgesetzt. Im zweiten Wettkampf mit der Schnellfeuerpistole beim Grand Prix in Polen war der ehemalige Bad Wurzacher in der Qualifikation gescheitert.