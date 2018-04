Bad Wurzacher DRK kommt auf 1098 Dienststunden

Pünktlich um 20 hat der Erste Vorsitzende August Hartmann am Freitag die Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverband Bad Wurzach, im Gasthof Adler in Hauerz eröffnet. Neben den Mitgliedern waren auch Vertreter von Feuerwehr, Polizei und der DLRG Bad Wurzach anwesend.

Nach der Begrüßung trugen die Bereichsleiter ihre Jahresberichte vor. Die Bereitschaft unter der Leitung von Tobias Frey verzeichnete 2017 demnach 1098 Dienststunden. Große Festivitäten in Bad Wurzach erfordern die Anwesenheit des DRKs, alleine der Blutfreitag wird mit 39 Einsatzkräften und Rettungswagen abgedeckt. Erste-Hilfe-Kurse, die Ausbildung der Helfer vor Ort und natürlich die Blutspendeaktionen nehmen ein großes Zeitfenster ein. Ein zunehmend wichtig werdender Einsatz ist die „Hilfe für Seelen“, die bei belastenden Situationen Angehörige und Familien unterstützt. Ein Angebot des Kreisverbandes, das in Bad Wurzach von Monika Brugger umgesetzt wird.

Cornelia Ludescher präsentierte das Jugendrotkreuz mit einem Zeltlagerfilm, ein ungebrochener Höhepunkt im Jahresablauf. Arbeitskreise für Kinder und Jugendliche, Erste-Hilfe-Anleitungen, Basteln und Geselligkeit machten die Dienstabende immer zu etwas Besonderem. In 2017 wurden zudem die Räume des JRK umgebaut und renoviert. Helfende Hände waren hierbei aus eigenen Kreisen zahlreich vorhanden.

Kassier Markus Wetzel leitete seinen Bericht mit einem kleinen Gedicht ein. Im Jahr 2017 konnte der Verein ein finanzielles Plus erzielen. Dank fleißiger Mitglieder und sparsamem Wirtschaften ist die Vereinskasse recht gut gefüllt. Für 2018 ist der größte Punkt im Haushalt die Renovierung und der Umbau des DRK-Heimes und der Einbau einer neuen Küche. Edwin Krattenmacher als Kassenprüfer bescheinigte eine tadellose Kassenführung, und Markus Wetzel wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Ebenso einstimmig wurde der Haushalt für 2018 genehmigt.

Während die geheime, schriftliche Wahl des Vorstandes ausgezählt wurde, informierte für die Kreisbereitschaftsleitung Monika Brugger über neue Projekte seitens des Kreisverbandes wie den Umbau der Räumlichkeiten in Bad Wurzach, den Neubau der Rettungswache in Isny und über eine geplante Zusammenlegung der Verwaltungen nach Wangen. So könnten Synergien besser genutzt werden und neue Aufgaben effizienter angestoßen und ausgebaut werden.

Zwischenzeitlich lag auch das Wahlergebnis der Vorstände vor. Im Amt bestätigt wurden August Hartmann als 1. Vorsitzender, Roland Bürkle als 2. Vorsitzender, Markus Wetzel als Kassier, Roland Kaiser als Schriftführer, Cornelia Ludescher als stellvertretende Schriftführerin und Ulrich Kuhn als Bereitschaftsarzt. Christa Müller-Angele wurde als Vertreterin der Ortsgruppe Seibranz in ihrem Amt ebenfalls bestätigt. Alle gewählten Vorstände nahmen ihre Ämter an.

Im anschließenden Grußwort von Bürgermeister Roland Bürkle dankte dieser dem vielfältigen und umfangreichen Engagement des Ortsverbandes. Er sicherte dem Verein die Unterstützung und Hilfe beim Umbau zu und stellte eine Einsatzentschädigung bei Diensten, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, in Aussicht. Er plädierte dafür, dass sich auch in den kommenden Jahren Nachwuchs findet, der die Mitarbeit im sozialen Engagement, aktiv angeht.

Auch in diesem Jahr durfte August Hartmann wieder zahlreiche Ehrungen vornehmen. Eine davon ragte besonders heraus. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Christa Heydrich stehende Ovationen. Sie feierte ein Jubiläum, wie es nur sehr selten vorkommt.