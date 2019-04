Bad Wurzacher Christen beten für den Frieden

Die vier christlichen Kirchen der Stadt laden bis einschließlich November zu monatlichen ökumenischen Friedensgebeten auf dem Klosterplatz ein. Premiere ist am kommenden Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr.

„Die Idee dazu ist bereits vor zwei Jahren entstanden“, erzählt Rosi Müller vom katholischen Kirchengemeinderat Bad Wurzach und freut sich, „dass wir sowohl bei der evangelischen Gemeinde als auch bei der neuapostolischen und der Freien Christengemeinde offene Türen gefunden haben“.

„Nicht hinter Mauern verstecken“

Bewusst haben die Organisatoren – Rosi und Herbert Müller (katholische Kirche), Astrid Greshake (evangelische Kirche), Christine und Rainer Reschetzki (neuapostolische Kirche), Edeltraud und Karl Mayer sowie Lothar Dopfer (Freie Christengemeinde) – den Klosterplatz als Ort der Friedensgebete gewählt. „Wir wollten ein niederschwelliges Angebot machen, ohne die ,Barriere’ einer Kirchentür“, erläutert Herbert Müller. „Jeder darf hinzukommen, egal welchen Glaubens“, ergänzt Edeltraud Mayer. „Und wir wollen deutlich sichtbar nahe der Straße beten und singen, uns zeigen und uns nicht hinter Mauern verstecken“, so Rainer Reschetzki.

Die Organisatoren haben nicht nur die Unterstützung der örtlichen Geistlichen, sondern auch der Stadtverwaltung mit Bürgermeisterin Alexandra Scherer an der Spitze und des Gemeinderats, der die Genehmigung der Veranstaltung jüngst einstimmig guthieß.

„Frieden ist nicht selbstverständlich“

„Unser Ziel ist nicht eine Missionierung oder eine politische Stellungnahme in irgendeine Richtung“, betont Herbert Müller. „Wir wollen vielmehr einen Friedensimpuls setzen, klar machen, was Frieden bedeutet und wie dankbar wir sein können, dass wir hier bei uns solche Zeiten erleben. Seit 70 Jahre herrscht nun Frieden in Deutschland, das ist nicht selbstverständlich.“

„Wir werden aber nicht nur für den ,großen’ Frieden beten“, ergänzt Rainer Reschetzki, „sondern auch für den ,kleinen’, den in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Betrieb. Und auch für den Frieden, den man mit sich selbst schließt.“ Auch dieser Frieden, so sind sich die Organisatoren einig, „fällt nicht vom Himmel“ und für ihn zu beten lohnt sich allemal.

Singen und beten

Der Ablauf der monatlichen Friedensgebete lehnt sich an den des so beliebten Lebendigen Adventskalenders an. Nach einer kurzen Begrüßung wird gemeinsam ein Lied gesungen (damit jeder mitsingen kann, werden Liedblätter verteilt), dann wird als Impuls ein Gedanke zum Frieden vorgetragen. Anschließend wird gebetet, es folgt ein weiteres Lied. Nach dem „Vaterunser“ erteilt ein Geistlicher den Segen, und mit einem weiteren Lied endet die Veranstaltung. Für eine musikalische Begleitung ist gesorgt.

„Die Veranstaltung wird nicht länger als 20 Minuten dauern“, kündigen die Organisatoren an. Nach dem offiziellen Ende darf aber gerne noch etwas verweilt werden. An einer mit bunten Fähnchen verzierten Schnur kann dann jeder seine auf einen Zettel geschriebenen ganz persönlichen Friedensgedanken, seine Wünsche und Bitten befestigen.

Mitmacher willkommen

Die ersten Friedensgebete werden abwechselnd von jeweils einer Gemeinde gestaltet. Perspektivisch könne sich die Organisatoren aber auch vorstellen, dass andere Organisatoren oder Vereine sich einbringen. „Jeder ist ausdrücklich dazu eingeladen“, betont Herbert Müller und würde sich wie seine Mitstreiter vor allem freuen, wenn sich Jugendgruppen beteiligen würden.