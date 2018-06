Bad Wurzach zeigt,was es zu bieten hat

Einkaufen, ohne auf die Uhr schauen zu müssen: In Bad Wurzach war das am Freitag wieder möglich. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hatte den langen Einkaufsabend mit Bandcontest veranstaltet, und diesmal spielte auch das Wetter mit. Je später der Abend, desto mehr Besucher bummelten durch die Innenstadt.

Über guten Zulauf freuten sich in erster Linie die Bekleidungsgeschäfte. Denn angesichts der wärmer werdenden Temperaturen machte sich so mancher Einkaufslustige auf, um sommerliche Shirts und Hosen zu erstehen. Einige Gastronomen hatten Stühle und Tische draußen auifgestellt, so dass sich an dem lauen Abend viele Besucher bei einem Glas Wein und herzhaften Leckereien niederließen und dabei auch den Musikern zuhören konnten, die sich dem Bandcontest stellten, den HGV, Kreissparkasse und Schwäbische Zeitung zum dritten Mal gemeinsam veranstalteten. Kleiner Wermutstropfen: Beim langen Einkaufsabend präsentierte sich bei weitem nicht die gesamte Vielfalt von Bad Wurzachs Angebot. Einige Läden blieben schlicht geschlossen. „Man muss säen, damit man ernten kann“, sagte dazu Klaus Michelberger vom HVG, der noch Optimierungsbedarf sieht. Man könne niemand zwingen mitzumachen. Dennoch solle der Einkaufsabend eine Werbung für die Stadt sein: „Wir wollen zeigen, was wir zu bieten haben.“ (nin)