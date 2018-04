Bad Wurzach wird zur Partystadt

Sechs Locations mit sechs Live-Bands haben die Organisatoren von Dark Fairy Entertainment nach eigenen Angaben für die erste Bad Wurzacher Musiknacht am Samstag, 28. April, gewinnen können.

Los geht es laut Mitteilung im Casa Rossa mit den „Viertaktern“ aus Isny, die Partyhits und Covers spielen werden. Im Schloßstüble sind „Last Train“ aus Karlsruhe zu hören. Die beiden Musiker covern akkustisch Hits der vergangenen 50 Jahre. Im PAP rocken die „Moonshine Gators“. Sie lassen Rock’n’Roll der 50er-Jahre und Rockabilly alter Zeiten wiederaufleben.

Eine Party der besonderen Art gibt es laut Veranstalter im Adler mit der „SaxKeyBand“ aus dem Freiburger Raum. Immer einen Blick für das Gewünschte haben die Jungs und spielen sogar teilweise auf Zuruf, heißt es. Axel Deyda, Singer und Songwriter, ist mal rockig, mal sanft im Dudelsack zu hören. Und im „Sapperlott“ tritt der Österreicher Elmar W auf, der es wie kein anderer verstehe, den Blues, den Soul, den Funk, aber auch klassische Hits aus der Rock- und Popszene ans Publikum weiterzugeben.

Die Infoblätter mit dem Programm liegen in den Veranstaltungsorten, der Tourist-Info und in diversen Geschäften von Bad Wurzach aus. Der Kartenvorverkauf läuft. Es gibt sie für zehn Euro in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Tourist-Info und bei „derbuchladen“. Kurzentschlossene können die Karten auch noch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den einzelnen Abendkassen in den Eingangsbereichen der Gastronomien erwerben, sofern diese nicht im Vorverkauf vergriffen sind.