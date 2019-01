Bad Wurzach will 17,25 Millionen Euro investieren

52,8 Millionen Euro, so viel wie noch nie, beinhaltet der Haushaltsplan 2019 der Stadt Bad Wurzach. Sie plant dabei mit Investitionen von 17,25 Millionen Euro. Wie diese Zahlen zustande kommen, erläuterten am Montag Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) und Kämmerer Stefan Kunz.

Sie brachten den Etatplan im Gemeinderat ein, der am 11. Februar über ihn abstimmen soll. Ebenso wurden den Stadträten die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe Abwasser und Kur vorgelegt. Vor allem der in Modernisierung befindliche Kurbetrieb bleibt tief in den roten Zahlen.

17 248 070 Euro sind im Finanzhaushalt für Investitionen eingestellt. Zudem rund 900 000 Euro, mit denen laufende Kredite getilgt werden. Eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) sinkt damit auf 4,94 Millionen Euro.

Überschuss erwartet

Positiv ist vor allem, dass der Haushalt ausgeglichen ist und die Abschreibungen in Höhe von 1,7 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Darüber hinaus wird mit einem Gewinn von 1,8 Millionen Euro geplant. „Das sind grundsätzlich beste Voraussetzungen“, so Scherer. Sie konnte zudem verkünden, dass Steuern und Gebühren nicht erhöht werden.

Allerdings muss die Stadt zur Finanzierung ihres großen Investitionsprogramms 8,6 Millionen Euro aus ihren Rücklagen entnehmen, die damit auf 7,2 Millionen Euro sinken. Kämmerer Kunz hat aber auch zurückhaltend geplant, vor allem auf der Einnahmenseite. So rechnet er derzeit mit 7,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Vergangenes Jahr waren es fast 9,7 Millionen Euro.

Die größten Investitionen der Stadt 2019 sind der Ersatzneubau des Hallenbads mit einer Jahrestranche von 4,0 Millionen Euro, die Modernisierung des Kurbetriebs mit 1,75 Millionen Euro und der weitere Ausbau des Glasfasernetzes mit 1,65 Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro sind für Grunderwerb und 1,39 Millionen Euro für EDV vorgesehen.

Nach Scherers Rede (siehe unten) stellte Kämmerer Stefan Kunz den Stadträten detailliert den Etatplan 2019 vor. Er sprach von einem „guten und soliden Haushalt“, der die Stadt voranbringen werde. Er lobte die „gewissenhafte und sparsame Arbeit der Fachbereiche“.

Den Wirtschaftsplan des städtischen Abwasserbetriebs trug Patricia Wiedenmann vor. Knapp 1,2 Millionen Euro sieht er an Investitionen vor. Rund 430 000 Euro davon werden für Erschließungsarbeiten von Baugebieten ausgegeben, davon fast die Hälfte für das Gelände des neuen Hallenbads am Grünen Hügel. Weitere 400 000 Euro werden für Sanierungsmaßnahmen der Kläranlagen Hauerz und Bad Wurzach sowie der Kanäle eingeplant.

Um dies zu finanzieren, sind neue Kredite in Höhe von 1,7 Millionen Euro vorgesehen. Gleichzeitig werden alte Kredite in einer Höhe von fast 940 000 Euro getilgt. Der Schuldenstand steigt damit auf rund 9,2 Millionen Euro, gut zwei Drittel davon sind sogenannte Trägerdarlehen der Stadt.

Kurbetrieb modernisiert

Ebenfalls kräftig investieren wird der städtische Kurbetrieb, wie Geschäftsführer Markus Bazan erläuterte. Insgesamt sind 1,85 Millionen Euro vor allem für die Modernisierung des Kurhotels und des Gesundheitszentrums vorgesehen. Buchhalterisch fallen davon nur rund 360 000 Euro unter den Punkt „Investitionen“, da, wie Bazan erklärte, die anderen Arbeiten „Schönheitsreparaturen“ wie neue Tapeten und Teppiche seien. Der Kurbetrieb wolle 2019 außerdem mit ganzer Kraft in das Marketing gehen, sobald das neue Corporate Design feststehe.

47 700 Übernachtungen hatte das Kurhotel 2018, das sind 4,25 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings sank die durchschnittliche Übernachtungsdauer der Gäste von 5,91 auf 5,15 Tage, „ein bundesweiter Trend“, so Bazan. Nicht zuletzt aufgrund der monatelangen Sanierung der Moorbadeabteilung wird der Kurbetrieb das Jahr 2018 mit einem Verlust von voraussichtlich 1,412 Millionen Euro abschließen. Für 2019 rechnet Bazan mit einem Defizit von fast 2,6 Millionen Euro. Darin seien die 1,85 Millionen Euro für die Modernisierung enthalten. Rechne man diese heraus, so Bazan, betrage der Verlust knapp 730 000 Euro und damit nur die Hälfte von 2018.

600 000 Euro wird der Kurbetrieb an neuen Krediten aufnehmen, 360 000 Euro an alten tilgen. Der Schuldenstand steigt damit auf knapp 3,1 Millionen Euro, rund 1,4 Millionen Euro davon sind Trägerdarlehen der Stadt.

Rede von Scherer

Traditionell nutzt das Stadtoberhaupt die Haushaltseinbringung für eine Grundsatzrede.

Alexandra Scherer stellte einleitend fest, dass die finanziellen Rahmenbedingungen vor allem Dank der auch in Bad Wurzach sehr guten wirtschaftlichen Lage gut seien. Unveränderte Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer seien dabei „auch ein Signal an unsere Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Unternehmen“. Den finanziellen Gestaltungsspielraum wolle die Stadt weiterhin für den Infrastrukturerhalt und -ausbau nutzen und dennoch gleichzeitig weiter Schulden tilgen.

Große Projekte im Blick

Von den großen Projekten und Investitionen nannte sie zuvorderst den Neubau des Hallenbads, der ihren Worten zufolge 7,855 Millionen Euro kosten wird. Sie freut sich dabei auf den öffentlichen Spatenstich am 26. Februar ebenso wie über den Bundeszuschuss von 2,39 Millionen Euro, der gut tue angesichts der immens gestiegenen Baukosten.

Eine Mammutaufgabe ist in ihren Augen auch der Breitbandausbau, den die Stadt in Angriff nehmen musste, da der „Markt versagt“.

In diesem Zusammenhang betonte die Bürgermeisterin, dass Bad Wurzach als Flächengemeinde viele Aufgaben habe, „die wichtig sind, um die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen zu erreichen“. Der Aufwand der Stadt sei dabei aber wesentlich höher als bei „kompakteren Gemeinden“. Sie erinnerte an ein 500 Kilometer langes Straßennetz („eine Strecke von hier bis Köln“) mit vielen Brücken, ein „gigantisches Kanal-Leitungsnetz, das aktuell 370 Kilometer lang ist,“, an zwölf Schulen, elf Kindergärten, elf Sport- und Festhallen, zehn Friedhöfe und an die elf Abteilungen der Feuerwehr. „Alle diese Einrichtungen sind uns sehr wichtig, und wir wollen Sie gut und pfleglich unterhalten.“

„Dann ziehen wir das Projekt trotzdem durch“

Die Verwaltung setze daher alles daran, „alle möglichen Fördertöpfe anzuzapfen“. Notfalls werde man aber Projekte auch ohne Zuschusszusagen beginnen: „Wir haben aus verschiedenen Bauprojekten der Vergangenheit unsere Lehren gezogen und wollen zukünftig, wenn der Grundsatzbeschluss für eine Maßnahme hier im Gremium gefallen ist, dann diese Maßnahme auch zügig umsetzen.“ Notfalls auch, wenn dann deswegen der Eigenanteil höher ausfällt: „Dann ziehen wir das Projekt trotzdem durch.“

Ausführlich ging Scherer auch auf die Modernisierung und Sanierung des Kurbetriebs ein. Die Sanierung der Moorbadeabteilung sei erfolgreich beendet. Doch habe man mittlerweile festgestellt, dass diese nur Sinn macht, wenn das Kurhotel zügig ebenfalls aufgewertet wird. Statt innerhalb von fünf soll dies nun in zwei Jahren geschehen. daher hat die Stadt 2019 und 2020 auch mehr Geld dafür vorgesehen, jeweils 1,753 Millionen Euro.

Mit den Bürgern abstimmen

Sie ging anschließend auf die Innenentwicklung für Seibranz ein. Die Planung soll nach den Kommunalwahlen angegangen werden. „Gründlichkeit geht dabei ganz klar vor Schnelligkeit“, betonte die Bürgermeisterin, „weil eine gründliche und mit der Bürgerschaft abgestimmte Planung der Garant für eine gute Entwicklung ist.“ Kurz streifte Scherer auch das Schul- und Feuerwehrhausprojekt in Dietmanns, die Erweiterung des Kindergartens Eintürnen und den Umbau des Bildungshauses Arnach.

In diesem Jahr will Scherer auch das Thema Hundetoiletten angehen. Bereits im Dezember hatte sie in den Ortschaftsräten bekannt gegeben, dass die Stadt hier einen neuen Kurs einschlagen werde. „Wir werden Hundetoiletten in der Kernstadt und in den Teilorten aufstellen, die Ortschaftsräte und der Bauhof werden die jeweiligen Standorte an den bekannten Hundelauf-Strecken festlegen“, sagte sie nun. Man werde dabei zunächst testen, wie diese Einrichtungen angenommen werden, und darauf gegebenenfalls reagieren.

Eine wichtige Aufgabe bleibt für Scherer auch das Ausweisen von Bauland, vor allem für junge Familien.