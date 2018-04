Bad Wurzach wählt am Sonntag

Rund 11 300 Bürger ab 16 Jahren aus der Gemeinde sind am 22. April aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Zwei Kandidatinnen und vier Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Bürgermeister Roland Bürkle, der nach 16 Jahren als Bürgermeister nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Darauf weist die Stadt Bad Wurzach hin.

Um die Führungsaufgabe für die Gemeinde bewerben sich die Erlenmoser Bürgermeisterin Alexandra Scherer, der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur Joachim Hermann Schnabel aus Arnach, die Familienhelferin Friedhild Anni Miller aus Sindelfingen, der in Bad Wurzach lebende staatlich geprüfte Maschinenbautechniker Marcel Melchiors, Rechtsanwalt Günter Beer aus Ravensburg sowie der Politologe und Wirtschaftswissenschaftler Steffen Deutschenbauer aus Rieden am Forggensee.

„Einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin bekommen die Bad Wurzacher an diesem Sonntag aber nur dann, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht“, erklärt Wahlleiterin Elke Osterkamp. Sei dies nicht der Fall, findet zwei Wochen später eine Neuwahl statt. „Zu dieser Neuwahl könnten sich dann bis Mittwoch, 25. April, um 18 Uhr auch nochmals weitere Kandidatinnen und Kandidaten bewerben.“ Bei einer eventuellen Neuwahl würde die sogenannte einfache Mehrheit genügen.

Wahlberechtigt sind bei der Wahl alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, soweit diese am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und im Wählerverzeichnis der Gemeinde geführt werden. In insgesamt elf Wahlbezirken und einem Briefwahlbezirk sind die Wahlurnen in der Gemeinde zur Stimmabgabe aufgestellt. „Rund 150 ehrenamtliche Wahlhelfer stehen dafür am Sonntag zur Verfügung und sind in den Wahllokalen und beim anschließenden Auszählen im Einsatz“, so Osterkamp weiter.

Das Wahlergebnis wird direkt im Anschluss an die Wahl ab 18 Uhr ausgezählt. Mit einem vorläufigen Endergebnis rechnet Osterkamp ab etwa 19 Uhr. Die öffentliche Verkündung des Wahlergebnisses findet dann durch Bürgermeister Roland Bürkle, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, auf dem Klosterplatz vor dem Gebäude Maria Rosengarten statt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach wird dort für eine kleine Bewirtung mit Getränken sorgen.

Bemerkenswert sei wie schon bei den letzten Wahlen die erneut hohe Zahl an Briefwählern. „Bis Ende letzter Woche haben bereits rund 900 Briefwähler aus der Gemeinde ihre Stimme abgegeben“, sagt Osterkamp. Bis Freitag könnten Briefwahlunterlagen auch noch angefordert werden – entweder direkt im Bürgerbüro beziehungweise den Ortsverwaltungen oder online bis Donnerstag 12 Uhr über die Internetseite der Stadt unter www.bad-wurzach.de

Zum Abschluss der Wählerverzeichnisse werden Bürgerbüro und Ortsverwaltungen am Freitag, 20. April, zusätzlich jeweils von 17 bis 18 Uhr geöffnet haben. Das Bürgerbüro hat außerdem am Tag vor der Wahl, Samstag, 21. April, wie üblich samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.