Bad Wurzach Prospekt 2019 ist eingetroffen

Der neue Bad Wurzach Prospekt „Gesund & aktiv“ für das Jahr 2019 ist frisch aus der Druckerei gekommen. Er beinhaltet aktuelle Informationen zu den wichtigsten touristischen Themen Bad Wurzachs, teilt Bad Wurzach Info mit. Ein Bestandteil des Prospekts ist das Unterkunftsverzeichnis, aus dem Gäste und Interessenten den gewünschten Beherbergungsbetrieb auswählen können. Auch eine Übersicht der Gaststätten und Cafés in Bad Wurzach und den Teilorten ist darin zu finden. Im vorderen Teil ist der Bereich „Kur- und Gesundheit“ mit Wissenswertem rund um das Thema Moor und die umgebaute Moorbadeabteilung mit ihrem Highlightraum zu finden. Der Prospekt sei durch die gebündelten Informationen auch im digitalen Zeitalter eine wichtige Entscheidungshilfe für Gäste und Interessenten aus Nah und Fern, heißt es. Das neue Druckwerk ist ab sofort kostenlos in der Bad Wurzach Info erhältlich und steht zum Herunterladen unter www.bad-wurzach.de zur Verfügung. Eine Bestellung ist auch möglich. Der Prospekt wird darüber hinaus vom 12. bis 20. Januar bei einer der größten Urlaubsmessen Deutschlands, der CMT in Stuttgart, am Stand des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg von der Bad Wurzach Info verteilt.