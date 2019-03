Bad Wurzach lockt mit Fit-Fun-Shopping und Moorerlebnis

Neues Logo, umgebaute Rettungswache, E-Automeile, WuLaLa, Gewinnspielrallye und vieles mehr: Zum Fit-Fun-Shoppingtag am verkaufsoffenen Sonntag, 7. April, haben Handels- und Gewerbeverein und Bad Wurzach Info ein attraktives Programm unter dem Motto „Moorerlebnistag“ zusammengestellt.

„Für jeden ist etwas dabei“, ist HGV-Vorsitzende Christiane Vinçon-Westermayer überzeugt. Sie präsentierte gemeinsam mit Johanne Gaipl und Margit Rock von der BWI sowie Martin Tapper als Vertreter der Stadtverwaltung das Programm des 7. April.

Der Tag wird demnach um 10 Uhr mit dem Wurzacher Landschaftslauf WuLaLa beginnen. Um die 300 Teilnehmer werden zu diesem von Sybille Schleweck zum fünften Mal organisierten Fitnesslauf ohne Zeitmessung erwartet. Anmeldungen sind bereits im Internet möglich unter www.hgv-badwurzach.de.

In der Breite wird es wieder den beliebten Flohmarkt geben. In der Marktstraße und in der Herrenstraße präsentieren Autohäuser ihre neuesten Modelle, wobei in der Herrenstraße der Schwerpunkt auf Elektroautos liegen wird. Hingucker in der Herrenstraße werden zudem Oldtimer und eine übergroße Limousine sein.

Hausmesse und Fahrradbörse

Ebenfalls bereits um 10 Uhr beginnt die Hausmesse der BAG in der Oberriedstraße. Im Weberweg wird der Skiclub eine Fahrradbörse organisieren. Ankauf ist ab 12 Uhr, Verkauf ab 13.30 Uhr. Die Geschäfte haben an diesem Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Moorerlebnistag der Stadt ist Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag. Dazu gibt es drei Moorerlebnisstationen. In Maria Rosengarten hat die Erlebnisausstellung Moor Extrem des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried von 10 bis 18 Uhr geöffnet – der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos. Von 14 bis 16 Uhr bietet das NAZ zudem eine botanische Führung zum Thema Frühblüher an. Mit dabei ist auch der Heimatverein Wurzen. Die Bähnlebauer sind auf dem Klosterplatz zu finden. Der Kurbetrieb präsentiert sich derweil am Stadtbrunnen, wo auch der Verpflegungsstand der TSG zu finden ist.

Beim Thema Moor darf das Kulturdenkmal Sepp-Mahler-Haus in der Ravensburger Straße nicht fehlen. Adelgund Mahler, die Tochter des berühmten Künstlers, öffnet das Haus von 12 bis 17 Uhr und bietet um 13 und 15 Uhr Führungen an.

Die Stadtverwaltung nutzt den Tag, um das neue Corporate Design von Bad Wurzach inklusive Logo und Slogan „natürlich. ...“ vorzustellen und die Überlegungen dahinter zu erläutern. Der Informationsstand befindet sich am Stadtbrunnen beim Schloss, wo es am Glücksrad auch etwas zu gewinnen gibt.

Beliebt und bewährt ist der regionale Bauernmarkt. Von 12 bis 17 Uhr finden sich dort wieder zahlreiche Ständer von Anbietern aus der Umgebung. Sieglinde Walser-Weber wird dort die Gäste bewirten – passend zum Moorerlebnistag mit dem traditionellen Torfstecheressen (Kartoffeln mit Quark und saurem Käse). Auch Waffeln bietet sie an.

Koffermarkt in der Bücherei

Auch die Stadtbücherei in Maria Rosengarten macht mit beim Erlebnis-tag. Die Mitarbeiterinnen laden zum zweiten Koffermarkt ein. Verkauft und gekauft werden kann dort alles, was in einen Koffer passt. Außerdem gibt es für Kinder ab vier Jahren ein Bilderbuchkino.

Der Moorerlebnistag mit Fit-Fun-Shopping ist auch Anlass, um die DRK-Rettungswache nach Sanierung und Erweiterung offiziell einzuweihen. Dies wird um 11 Uhr geschehen. Bis 16 Uhr besteht dann die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen.

Der Tag mit vielen Attraktionen und Erlebnissen endet um 17 Uhr besinnlich. Im Barock-Treppenhaus des Schlosses findet, bei freiem Eintritt, ein Konzert der „Biberacher Bachtrompeten“ statt. Um Spenden wird gebeten.