Bad Wurzach lässt den Marktbus weiter fahren

Die Zukunft des Marktbusses ist bis 2022 gesichert. Einen entsprechenden Beschluss fasste nun der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach einstimmig.

Seit April 2016 verkehrt der Marktbus, betrieben durch die Firma Ehrmann, jeden Donnerstag am Morgen und am Mittag und bedient die Orte nördlich der Kernstadt von Albers über Ellwangen bis Seibranz. Im Schnitt mehr als zehn Personen nutzen ihn pro Fahrt, Tendenz steigend.

Genehmigung bis 2026

Die 2016 ausgehandelte Vereinbarung zwischen Stadt und Busunternehmen läuft zum 31. März dieses Jahres aus. Der Gemeinderat verlängerte es auf Vorschlag der Verwaltung bis 31. März 2022. Eine jeweils jährliche Verlängerung darüber hinaus ist bis 2026 möglich. Dann läuft die Genehmigung für die Buslinie, die das Regierungspräsidium erteilt hat, aus.

Der Fahrpreis bleibt bei zwei Euro für eine einfache Fahrt und drei Euro für Hin- und Rückfahrt.

Mit der Verlängerung einher geht eine Erhöhung der Vergütung für die Firma Ehrmann. Bislang erhielt sie 52,43 Euro pro Fahrtag plus die Fahrgeldeinnahmen. Als dies vereinbart wurde, ging man davon aus, dass ein Kleinbus ausreicht. Da mittlerweile aber vor allem die Flüchtlinge in Hauerz (Mütter mit kleinen Kindern) den Bus mit Kinderwagen nutzen, setzt die Firma Ehrmann seit gut einem Jahr einen großen Linienbus ein. Das wird auch nicht absehbar so bleiben.

Mehr Geld für Ehrmann

Die Firma Ehrmann erhält nun 82,28 Euro pro Fahrt mit dem großen Linienbus. 58,74 Euro sind es, wenn wieder ein Kleinbus ausreichen sollte. Dabei werden die Fahrgeldeinnahmen gegengerechnet. Beim derzeitigen Fahrgastaufkommen kostet der Service die Stadt jährlich etwas mehr als 5400 Euro (großer Bus) oder knapp 3000 Euro (Kleinbus).

Diese Regelung gilt drei Jahre. Solange danach keine Vergütungsänderung notwendig wird, verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils ein Jahr.

Haltestellenänderung

Am Zeitplan der Marktbuslinie ändert sich nichts. Bis auf eine Ausnahme bleiben auch die Haltestellen wie bisher. Diese Ausnahme betrifft das Stadtgebiet, in dem die Haltestelle „Reischberg/Moorentenweg“ durch „Sonnentaustraße/Vorstadtstraße“ ersetzt wird.

Der von Bürgern geäußerte Wunsch, einen zweiten Tag in der Woche diese Buslinie fahren zu lassen, werde „derzeit noch geprüft“, so Dezernent Frank Högerle. Stadtrat Hans-Jörg Schick (CDU) sieht dies als einen Schritt zum Aufbau eines Stadtbusangebots.

Verschiedene Tarife?

Stadtrat Armin Willburger (Freie Wähler) bat zu prüfen, ob eine Kostenbeteiligung der für die Flüchtlinge zuständigen Behörden möglich ist. Klaus Schütt (CDU) kritisierte den Pauschalpreis von zwei beziehungsweise drei Euro. Dies sieht er als ungerecht an, da ihn sowohl jemand, der in Bachtels zusteigt, als auch jemand, der dies in Ellwangen tut, bezahlen muss. „Eine Gemeinde, eine Tarifzone“, ist dagegen die Ansicht von Franz-Josef Maier (Mir Wurzacher).

Hermann Müller (CDU) sprach der Firma Ehrmann Dank aus, „dass sie mit uns das Experiment Marktbus gewagt hat“.