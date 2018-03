Bad Wurzach lädt am 15. April zum Feiern ein

Zum Einjährigen des „neuen“ Maria Rosengarten wird nochmal groß gefeiert. In zwei Wochen, am Sonntag, 15. April, heißt es in Bad Wurzach dazu den ganzen Tag „Mach mit, sei aktiv“.

Die Bad Wurzach Info und der Handels- und Gewerbeverein haben sich für diesen Tag ein umfangreiches und kurzweiliges Programm einfallen lassen. Dieses präsentierten nun BWI-Leiterin Johanne Gaipl sowie die HGV-Vorstandsmitglieder Christiane Vinçon-Westermayer, Klaus Michelberger und Werner Binder bei einem Pressegespräch.

Der verkaufsoffene Fit-Fun-Shoppingtag in Verbindung mit „Rosengarten feiert“ beginnt schon traditionell mit dem Wurzacher Landschaftslauf WuLaLa. Um 10 Uhr fällt für dessen vierte Auflage der Startschuss am Stadtbrunnen. Anmeldungen dafür sind über die Homepage des HGV unter www.hgv-badwurzach.de möglich.

Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Dabei gibt es gleich drei Neueröffnungen zu feiern. Im Breiteweg lädt dazu Chico’s Hair Lounge ein, in der Herrenstraße freut sich das „Blickfang Traumringe“ über viele Besucher. Bereits ab 10 Uhr erwartet die BAG in seinem Neubau in der Bauhofstraße die Gäste.

Im Weberweg wird bei gutem Wetter der Skiclub Bad Wurzach seinen MTB-Bikepark für Kinder aufbauen.

Auf dem Klosterplatz, wie Maria Rosengarten das zu feiernde „Geburtstagskind“, findet derweil der Bauernmarkt statt. Zahlreiche Händler der Großgemeinde bieten dort ihre Waren feil und bieten zum Teil Verköstigungen an.

Im Pavillon am Kurhaus eröffnet die Musikkapelle Eintürnen mit einem Frühschoppenkonzert den Tag musikalisch. Am Nachmittag steht dort das Ökomobil, das rollende Naturschutzlabor des Umweltministeriums. Außerdem findet dort die große Naturolympiade für Kinder statt, die das Naturschutzzentrum (NAZ) Wurzacher Ried organisiert.

In Maria Rosengarten präsentieren sich alle Nutzer. Das NAZ hat ebenso seine Türen geöffnet wie der Tafelladen und die Stadtbücherei. Bürgermeister Roland Bürkle wird Interessierte auf eine Hausbesichtigung mitnehmen. Stadtbaumeister Matthäus Rude und ein Vertreter des Architekturbüros Gollwitzer präsentieren überdies die Pläne für den Neubau des Hallenbads. Der Kurbetrieb wird den kurz zuvor begonnenen Umbau der Moorbadeabteilung vorstellen.

Gisela Rothenhäusler wird in einem Vortrag über die Geschichte des ehemaligen Frauenklosters Maria Rosnegarten informieren. Und Wolfgang Weiß hält ein besonders Schmankerl bereit: Er zeigt einen Film über den Historischen Handwerkermarkt des Jahres 1983.

Ebenfalls eine Besonderheit wird es im Schlosshof zu sehen geben. Dort zeigt der Fliegerclub aus Tannheim ein Segelflugzeug.

Fast schon selbstverständlich: Dank des Einsatzes der TSG-Turner und der Gastronomen ist der Besucher in der ganzen Innenstadt mit Essen und Trinken gut versorgt.

„Ein schönes Zusammenspiel von BWI und HGV“, so fasst Klaus Michelberger das Programm des Tages kurz zusammen. „Es ist eine runde Sache geworden“ freut sich auch Christiane Vinçon-Westermayer auf den 15. April.

Und auch Johanne Gaipl ist stolz auf das, was die Bad Wurzacher auf die Beine stellen. „Es ist eine große Sache geworden – größer, als wir eigentlich ursprünglich geplant hatten. Das alles ist nur möglich, weil so viele auf ehrenamtlicher Basis mitmachen. So können wir die ganze Stadt von der BAG bis zu Maria Rosengarten bespielen.“