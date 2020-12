Bad Wurzach im Blick: Neues Urlaubsmagazin für 2021 erschienen

Das neue Urlaubsmagazin von Bad Wurzach ist ab sofort in der Bad Wurzach Info erhältlich. Wegen des Lockdowns wird es interessierten Gästen per Post zugeschickt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Angesprochen sollen damit sowohl Urlauber als auch Tagesgäste werden.

Im Fokus in der Ausgabe 2021 stehen das Wurzacher Ried als Erholungs- und Erlebnisraum sowie die Angebote rund um die Themen Gesundheit und Wohlfühlen. Die Vitalium-Therme und die modernen Moorbadeabteilung im Feelmoor-Gesundressort sollen Gäste aus nah und fern begeistern. Nicht fehlen dürfen Kunst und Kultur rund um das Thema Barock und die Themen Radfahren und Wandern.

Laut Mitteilung will sich Bad Wurzach in diesem Magazin als lebendige und offene Stadt mit Charme präsentieren. Abgerundet wir die Darstellung durch eine breite Auswahl an Beherbergungsbetrieben und dem Einzelhandel, die sich in einer Anzeige präsentieren.