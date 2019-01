Bad Wurzach forciert Digitalisierung der Schulen

Mehr als eine halbe Million Euro wird die Stadt Bad Wurzach in den kommenden Monaten in die Digitalisierung des Schulzentrums und der Grundschulen investieren.

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig, dass die Stadt das Altshausener Büro e-planwerk mit der Planung beauftragen darf. Dieses Einverständnis war nötig, da der Haushalt der Stadt noch nicht verabschiedet ist. Ihn brachte die Verwaltung ebenfalls am Montag ins Gremium ein, verabschiedet werden soll er am 11. Februar.

Die Stadt wolle das Projekt aber zügig angehen, begründete Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) dieses Vorgehen. Daher warte sie auch nicht darauf, dass sich Bund und Länder auf den sogenannten Milliarden Euro schweren Digitalpakt einigen. Erst dann steht die Höhe der Förderung fest. Derzeit hat das Land im Vorgriff auf diesen Digitalpakt einen Zuschuss in Höhe von etwa 50 Euro pro Schüler festgesetzt. Im Bad Wurzacher Fall sind dies rund 62 000 Euro. „Wenn wir jetzt warten, bis sich Bund und Länder geeinigt haben, sitzen wir noch lange da“, so Scherer.

Auf die Mittel aus dem Digitalpakt könne die Stadt auch dann noch zugreifen, wenn in einem zweiten Schritt der Digitalisierung der Schulen weitere „erhebliche Kosten“ bei der Ausstattung mit entsprechenden Medien auf die Stadt zukommen, führte Dezernatsleiter Frank Högerle aus. Er stellte gemeinsam mit dem städtischen EDV-Experten Peter Minsch das Projekt im Gemeinderat vor.

Der derzeitige Stand der Digitalisierung ist laut Högerle schlecht. Im Schulzentrum Bad Wurzach gebe es nur eine veraltete, stark störanfällige, nicht sichere und nicht zentral geplante Netzwerkinfrastruktur. Ähnliches gilt für die Grundschule Bad Wurzach. Überhaupt keine Netzwerkinfrastruktur gibt es in den Grundschulen Seibranz, Hauerz, Eintürnen und Ziegelbach. Weitgehend modernisiert sind oder werden in Kürze die Grundschulen Arnach, Dietmanns und Unterschwarzach, die kürzlich saniert wurden oder gerade werden.

Die Notwendigkeit der Digitalisierung der Schulen sei unbestritten, betonte Högerle. Idealerweise solle die Aufgabe innerhalb eines Jahres umgesetzt werden, „aber da stellt sich die Frage, ob wir dafür die Fachfirmen bekommen“.

Dass die Werkrealschule vor Kurzem als „Digitale Schule“ ausgezeichnet wurde, hat mit der Modernität ihrer Leitungen nicht zu tun, wie der stellvertretende Schulleiter Klaus Patzner auf Nachfrage von Stadträtin Petra Greiner (CDU) sagte. Dieses Siegel beziehe sich auf Lerninhalte und Lehrmethoden.

Die Grundschule in Haidgau wird nur in Sachen Verwaltungsnetz modernisiert. Auf eine Netzwerkleitung für die Erst- und Zweitklässler habe die Schulleitung verzichtet, sagte Högerle auf Frage der Ortsvorsteherin Ernestina Frick.

Der Anschluss der Schulen ans Glasfasernetz ist mit der nun geplanten Digitalisierung nicht verbunden, so Minsch auf Nachfrage von Stadtrat Armin Willburger (Freie Wähler). Auch einen landesweiten Standard für dieses Projekt gebe es nicht, sagte Högerle auf Frage von Franz-Josef Maier (Mir Wurzacher).

Auf Vorschlag von Stadtrat Klaus Schütt (CDU) wird die Grundschule Seibranz in der Prioritätenliste bei der Digitalisierung unten eingruppiert. Grund ist das Entwicklungskonzept , das in diesem Jahr in der Ortschaft angegangen werden soll. In diesem Zug wird auch über die künftige Nutzung der öffentlichen Gebäude entschieden. „Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Daher kommt meiner Ansicht nach die Grundschule Seibranz zu früh“, so Schütt. „Wir werden bestimmt nicht ins Blaue hinein dort in die Schule etwas einbauen“, versprach Peter Minsch dazu. „Dazu bin ich viel zu sehr Schwabe.“