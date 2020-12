Bad Wurzach erstrahlt auch über Weihnachten

Dank der Unterstützung weiterer Sponsoren werden die Beleuchtungskonzepte am Wurzacher Schloss und der Stadtpfarrkirche St. Verena über die vier Adventswochenenden hinaus verlängert. Nun leuchten beide Gebäude auch an den Weihnachtsfeiertagen bis einschließlich Sonntag, 27. Dezember.

Die in festlichem Licht erstrahlte Kirche und das Schloss fügen sich wunderbar in eine weihnachtlich dekorierte und beleuchtete Innenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeweils von 17 bis 20 Uhr sind Schloss und Pfarrkirche erleuchtet. Sehr erfreut und dankbar zeige sich Pfarrer Stefan Maier über die Möglichkeit, die Beleuchtung der Kirche auch in den Gottesdiensten an Heiligabend einsetzen zu dürfen.

Bei den Christmetten auf dem Klosterplatz um 17 und 22 Uhr werden die Strahler mit zum Einsatz kommen und sollen zu einer festlichen Liturgie beitragen.