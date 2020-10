Bad Wurzach erhält fast 29 Millionen Euro für den Breitbandausbau

Bad Wurzach erhält fast 28,9 Millionen Euro vom Bund für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) mit.

Ried überbrachte der Bad Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer diese gute Nachricht am Montag. Die Summe stamme aus dem Bundesprogramm zur Breitbandversorgung „Weißer Flecken“, wo der Bund derzeit viele Städte und Gemeinden in der Region unterstützt, teilt Rief dazu mit.

Insgesamt sollen in Bad Wurzach fast 58 Millionen Euro investiert werden. Förderprogramme von Bund und Land sind so aufeinander abgestimmt, dass Glasfaserprojekte mit bis zu 90 Prozent gefördert werden können. Vom Land Baden-Württemberg sind also noch rund 23 Millionen Euro zu erwarten.

„Ich freue mich sehr für Bad Wurzach, das mit seinen vielen Teilorten beim Breitbandausbau eine große Aufgabe zu schultern hat“, so Rief.

„Bad Wurzach kann mit dieser Förderung den Breitbandausbau erheblich voranbringen“, freut sich Gerster. „Schnelles Internet ist nicht der einzige Aspekt einer guten Daseinsvorsorge. Aber einer, der immer wichtiger wird.“

Trotz vieler Erfolge gebe es bis zu einer flächendeckenden Versorgung dennoch viel zu tun, mahnt Josef Rief. „Nicht erst seit Corona wissen wir, wie wichtig eine gute Internetanbindung für die Zukunft auch unseres ländlichen Raumes ist.“