Bad Wurzach beteiligt sich an Präventionsaktion

Anlässlich der bundesweiten Präventationskampagne „Aktion-Tu-Was“ beteiligt sich auch die Stadt Bad Wurzach, teilt die Stadtverwaltung mit. Vor Ort sei ein entsprechendes Banner im Bereich des Schulzentrums in der Ravensburger Straße im Beisein von Bürgermeisterin Alexandra Scherer und Achim Staudenmaier, Leiter des Leutkircher Polizeireviers, angebracht worden.

„Zivilcourage ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit – das möchten wir mit dieser Aktion wieder in Erinnerung rufen“, so Revierleiter Achim Staudenmaier. „Unser Miteinander gelingt, wenn Menschen in Gefahrenlagen anderen beistehen und sich in Notlagen helfen. Dazu sind wir alle aufgerufen, unabhängig von Alter und Geschlecht.“

Der erste Schritt bedeute oft mutig aus der bloßen Zuschauerposition hervorzutreten und aktiv zu handelt. „Kluges Tun ist hier das Gebot der Stunde.“ Die Polizei erlebe in ihrem Berufsalltag viel Zivilcourage – nahezu täglich würden viele Anrufer Notfälle melden, Erste-Hilfe leisten oder sich als Zeugen zur Verfügung stellen, auch wenn dadurch mal die geplante Routine durcheinanderkomme. „Professionelle Helfer und Organisationen können darauf aufbauen und dann ihren Job gut machen“, berichtet Staudenmaier zu den eigenen Erfahrungen.

In einer Welt zwischen schweigender Masse und schriller Empörungskultur beginne Zivilcourage dabei oft im Kleinen. „Unaufgeregt eine klare Haltung gegenüber verdrehten Wahrheiten einzunehmen und verbalen Feindseligkeiten entgegenzutreten – dazu braucht es Antrieb und Mut“, betont der Revierleiter. „Wer Zivilcourage zeigt bekommt dafür aber in der Regel oft Lob und Dank – da darf man dann auch stolz auf sich sein!“

Aussagen, denen sich Bürgermeisterin Scherer vollumfänglich anschließe. „Für ein funktionierendes Miteinander brauchen wir Bürgerinnen und Bürger, die hinschauen und für andere da sind.“ Sie unterstütze die Initiativaktion der Polizei daher gerne und ermuntert alle, dies auch im täglichen Leben zu beherzigen.

Vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums ist geplant, dass alle beteiligten Städte und Gemeinden die Banner ab sofort für die Dauer von acht Wochen innerhalb des öffentlichen Raumes anbringen. Künftig soll die Aktion dann jährlich wiederkehrend im September stattfinden. Der jeweilige Beginn soll dann auf den bundesweiten „Tag der Zivilcourage“, in diesem Jahr am 19. September gelegt werden.

Die sechs Tipps der Polizei für Zeugen und Helfer lauten konkret: Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr – Ruf die Polizei unter 110 – Bitte andere um Mithilfe – Präg dir Tätermerkmale ein – Kümmer dich um Opfer – Sag als Zeuge aus.