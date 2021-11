Bad Wurzach bereitet sich auf den Winterdienst vor

Obwohl es vermutlich noch einige Wochen bis zum ersten Einsatz dauert, sind die Vorbereitungen zum Winterdienst beim Baubetriebshof Bad Wurzach bereits voll am Laufen. Die Aufgaben reichen von der Überprüfung der Einsatzpläne bis hin zum Setzen von Pfählen auf Nebenstrecken, um dem Räumdienst bei Schneefall den Weg zu weisen.

„Mit insgesamt 18 Fahrzeugen einschließlich der beteiligten Lohnunternehmer, knapp 30 Fahrern und Helfern sowie gut gefüllten Streugutlagern ist die Stadt für einen möglichen Wintereinbruch gerüstet“, berichtet Baubetriebshofsleiter Frank Lott in einer Pressemitteilung der Stadt. „Frau Holle könnte in Bad Wurzach also theoretisch bald kommen.“ Der Winterdienst im Stadtgebiet werde in diesem Jahr mit einem LKW und zwei Kleinfahrzeugen des Baubetriebshofs sowie einem Schlepper eines Subunternehmers bewältigt. Dazu würden noch zwei Gruppen Handräumdienst mit je zwei Mitarbeitern kommen. Und auch in den Ortschaften sei man mit einem eigenen Fahrzeug und 13 Fahrzeugen von Subunternehmern soweit aufgestellt.

Sichtbar werden die Vorbereitungen in den nächsten Wochen unter anderem, wenn wieder die „roten Pfähle“ zur Kennzeichnung der Wegführung auf Nebenstrecken und Windfangzäune auf bekannten Verwehungsstrecken gesetzt werden. „Insgesamt rund 13 000 Schneepfähle werden ausgebracht, da sich die Fahrer des Räumdienstes ansonsten im Falle einer geschlossenen Schneedecke praktisch nicht mehr orientieren könnten“, erläutert Lott. Hinzu kommen rund 2700 Meter Windfangzäune, die an besonderen offenen Strecken helfen, Verwehungen möglichst in überschaubarem Rahmen zu halten. „Allein an diesen Zahlen sind die Dimensionen erkennbar, die wir im Winterdienst auf dem Straßennetz mit rund 500 Kilometern Länge in unserer Gemeinde mit abdecken müssen.“

„Während der eigentlichen Winterzeit haben unsere Mitarbeiter dann abwechselnd Weckdienst und beginnen in der Regel ab 3 Uhr morgens mit der Kontrolle ausgewählter Strecken. Je nach Situation werden die Fahrer alarmiert und nehmen ihren Dienst rechtzeitig vor Beginn des einsetzenden Berufsverkehrs auf“, erklärt der Baubetriebshofsleiter. In den vergangenen Jahren seien durchschnittlich 50 bis 70 Einsätze pro Winter zu bewältigen gewesen, im Normalfall würden dabei pro Wintersaison im Schnitt rund 700 Tonnen Split und 170 Tonnen Streusalz zum Einsatz kommen. „Neben dem Räumen mit Fahrzeugen gibt es aber auch vielfältige Handdienste zu erledigen z.B. im Bereich von Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen oder Zugängen zu öffentlichen Gebäuden“.

Bei großen Schneemengen würden außerdem im Einzelfall Aktionen wie das Räumen von Dächern öffentlicher Gebäude oder das Abfahren von Schnee aus der Innenstadt anfallen. Ziel des Räumdienstes sei immer, bereits bis zum Einsetzen des morgendlichen Berufsverkehrs für ordentliche Fahrverhältnisse zu sorgen. Allerdings könne man bei starken und anhaltenden Schneefällen nicht überall sofort im Einsatz sein, so Lott: „Hier haben zunächst Straßenabschnitte Priorität, die besonders verkehrswichtig und zugleich gefährlich sind.“