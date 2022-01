Bad Wurzach bekommt eine dritte Corona-Teststation

In Bad Wurzach gibt es ab diesem Freitag, 7. Januar, eine weitere Teststation. Das erfuhr die „Schwäbische Zeitung“ auf Nachfrage.

Bereits in der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember hatte Bürgermeisterin Alexandra Scherer angekündigt, dass im Kurbetrieb auch Corona-Schnelltests angeboten werden. Diese Station werde voraussichtlich „noch im Laufe dieser Woche“ öffnen, so das Stadtoberhaupt damals.

Allerdings verzögerte sich dies dann doch um gut drei Wochen. Nun aber ist es soweit, wie Michael Lorenz, Verwaltungsleiter des Kurbetriebs, am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. „Die Tests finden bei uns ab kommenden Freitag in der Vitalium-Therme Feel Moor statt“, so Lorenz.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet sei die Teststation montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr.

Grund der Verzögerung ist nach Lorenz’ Angaben die lange fehlende Freigabe vom Teststellenkoordinator Baden-Württemberg für die Corona-App. Diese habe der Kurbetrieb erst am Dienstagnachmittag erhalten, sie sei aber für die Registrierung der Daten und die Abrechnung unerlässlich. „Die grundsätzliche Erlaubnis des Landes lag uns schon längere Zeit vor, und wir waren auch all die Zeit absolut aktiv in dieser Sache“, betont Lorenz.

Und auch die Infrastruktur habe der Kurbetrieb seit längerem. „Wir testen ja bereits Hausgäste und Personal auf das Coronaviurus“, so Lorenz.

Eine zeitliche Lücke geschlossen

Mit dieser dritten Teststation gibt es in Bad Wurzach nun zumindest an fünf Tagen der Woche auch vormittags die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Bislang war dies nur in den frühen Abendstunden möglich.

Das DLRG bietet die kostenlosen Schnelltests dienstags und donnerstags von 17 bis 19.30 Uhr sowie freitags, samstags und sonn- und feiertags von 16 bis 18.30 Uhr im alten Hallenbad im Birkenweg an. Im benachbarten Tennisheim hat die Firma NaPa ihre Teststation montags, mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Was zu beachten ist

Die Testung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum Test ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass).

Getestet werden dürfen nur Personen,die aktuell sowie in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keine Symptome einer Corona-Erkrankung (Husten, Fieber, Atemnot, sonstige Erkältungssymptome) aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatten.

Im Wartebereich vor dem Gebäude sowie im Gebäude selbst ist während der gesamten Testung eine FFP2-Maske zu tragen. Es gelten darüber hinaus die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Die Parkplätze direkt am Hotel dürfen zu diesem Zweck nicht genutzt werden. Testwillige werden gebeten, die Parkplätze weiter unten in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße oder über die Zufahrt aus Richtung Wohnmobilstellplatz (Riedhalde) her zu nutzen.

Keine Impfungen

Nicht umzusetzen gewesen sei dagegen der Plan des Kurbetriebs, in den Räumen des Feel Moor Gesundresorts Impfungen gegen das Coronavirus anzubieten. Darüber informiert Chefarzt Björn Kliem auf Anfrage. „Das war intern ein Thema und wir haben uns auch darum gekümmert. Letztlich mussten wir aber feststellen, dass der bürokratische Aufwand zu groß geworden wäre.“

Ein großer Knackpunkt waren nach Kliems Angaben unter anderem die Abrechnungsmöglichkeiten mit den Krankenkassen. „Wir haben zwar als Klinik eine Zulassung für die Reha, aber als Ärzte keine Kassenzulassung.“ Solch eine Zulassung gebe es nur, „wenn beispielsweise ich hier mit einer Praxis niedergelassen wäre“. Dies sei aber derzeit nicht der Fall.

Was machen verwundert

Dass in der Bevölkerung eine gewisse Verwunderung darüber herrscht, dass der Gesetzgeber nun Apotheker und Tierärzte zum Impfen gegen das Coronavirus auffordert, um ein noch größeres Tempo in die Kampagne zu bekommen, gleichzeitig aber aus bürokratischen Gründen die drei Ärzte des Kurbetriebs dies nicht dürfen, kann Kliem durchaus dabei nachvollziehen. „Wir könnten und wir würden, aber die Voraussetzungen sind für uns eben einfach nicht zu erfüllen“, sagt er schulterzuckend.