Für die Behörden ist es ein normales Verfahren, für Peter Vogt eine Tragödie. Am Samstag feiert er mit Verwandten und Freunden auf der Waldburg im Kreis Ravensburg seine Hochzeit – womöglich ohne die Braut. Die deutsche Botschaft in Manila hat seiner philippinischen Frau Marites Solayao Dablo bislang kein Visum gewährt. In seiner Verzweiflung hat sich der Bräutigam sogar an Außenminister Heiko Maas (SPD) gewandt.

Schon lange sind Peter Vogt und Marites Dablo ein Paar.