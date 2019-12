Bürgermeisterin besucht Betriebe vor Ort

Mit dem Ziel, die großen und kleinen Betriebe in ihrem „Hoheitsgebiet“ kennen zu lernen, besuchte die Bad Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer am Nikolaustag die Firma Weiss. Geschäftsführer und Inhaber Joachim Weiss führte Frau Scherer laut Pressemitteilung der Firma durch sämtliche Bereiche des Betriebes.

Hier habe die Bürgermeisterin großes Interesse an den verschiedenen automatisierten Verfahren gezeigt. Wasserstrahl- und Plasmazuschnitte, Schweißroboter, Bohranlagen und eine Spindelanlage wurden vorgeführt. Die Optimierung dieser Prozesse erfolgte zwar in erster Linie mit Blick auf Qualitätsverbesserung. Jedoch liege in Zeiten des Fachkräftemangels der Fokus zusätzlich auf dem optimalen Einsatz des vorhandenen Personals, so Joachim Weiss.

Scherer konnte sich bei ihrem Besuch einen Eindruck über die Komponentenfertigung im Stahlbau und der Fertigung klassischer Schlosserprodukte verschaffen, sowie sich über die Feinheiten der Endmontage im Sondermaschinenbau ein Bild machen. In der in diesem Jahr eigens dafür gebauten Fertigungshalle ist nun ausreichend Platz, was für die immer größer werdenden Aufträge notwendig wurde.

Die Sorgen und Anliegen der Gewerbetreibenden in und um Bad Wurzach sind von der Stadtverwaltung von großer Bedeutung,versicherte die Bürgermeisterin bei ihrem Besuch.