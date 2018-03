Bürgermeister verzweifelt gesucht

Bad Wurzach wartet weiter auf den ersten offiziellen Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 22. April. „Es ist noch nichts da“, sagte Wahlleiterin Elke Osterkamp am Mittwochvormittag auf eine entsprechende SZ-Nachfrage.

Es hätten sich allerdings mittlerweile Interessen gemeldet, ergänzte sie. Die Bewerbungsfrist läuft seit dem 10. Februar und noch bis 26. März, 18 Uhr. Der Wahlausschuss wird eine halbe Stunde nach Ablauf tagen, um die Zulässigkeit der Bewerbungen zu prüfen.

Die Wahl selbst findet am 22. April statt, eine eventuelle Stichwahl am 8. Mai. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung gibt es am Donnerstag, 12. April, 19 Uhr, im Kurhaus. Dort findet am Montag, 16. April, 19.30 Uhr, auf Einladung der „Schwäbischen Zeitung“ auch eine Podiumsdiskussion

Bewerber und Bewerberinnen müssen die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union besitzen. Sie müssen mindestens 25 Jahre, dürfen höchstens 68 Jahre alt sein.

Die Besoldung eines Bürgermeisters ist im Landesrecht festgeschrieben. Sie richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Im Falle von Bad Wurzach mit rund 14 500Einwohnern ist das die Besoldungsgruppe B2 oder B3 – das sind etwa zwischen 7500 und 8000 Euro.

Der derzeitige Amtsinhaber Roland Bürkle tritt nicht mehr an.