Frédéric Burghard wurde jetzt bei der ersten Sitzung des im März neu gewählten Gemeinderats offiziell in seinem Amt bestätigt. Er wurde mit 26 Stimmen wiedergewählt, die Opposition übte mit ihren drei Stimmen Enthaltung. Das teilt der Partnerschaftsverein Bad Wurzach mit.

Ende Mai wurden in ganz Frankreich die beim ersten Wahlgang am 15. März mit Mehrheit gewählten Bürgermeister in ihre Ämter eingesetzt, das war in etwas mehr als drei Vierteln der Kommunen in Frankreich der Fall. Auf dem Foto überreichen die beiden stellvertretenden Bürgermeister Martine Bavard, zuständig für kulturelle Angelegenheiten, und Didier Hua, zuständig unter anderem für die Städtepartnerschaft, dem Luxeuiler Stadtoberhaupt den Glückwunschstrauß seiner Bad Wurzacher Amtskollegin Alexandra Scherer.