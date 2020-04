Bücher, Zeitschriften und Spiele in Corona-Zeiten

Auch die Hauerzer Bücherei muss aus aktuellem Anlass geschlossen bleiben. Damit aber gerade jetzt für die nötige Abwechslung und Zerstreuung zu Hause gesorgt werden kann, hat sich das Bücherei-Team unter Leitung von Karin Burrasch entschlossen, einen Heimservice anzubieten.

Und das funktioniert ganz einfach: Ab 14 Uhr kann man täglich unter der Telefonnummer 07568 / 633 anrufen oder man schickt eine Mail an buecherei@hauerz.de. Was alles zur Verfügung steht und ausgeliehen werden kann, ist unter www.buecherei-hauerz.de aufgeführt.

Allerdings geht es auch ohne Internet - dann wünscht man sich einfach ein bestimmtes Genre, wie etwa Krimis, historische Romane, Biographien oder Kinderbücher. Bei letzteren ist es sinnvoll, zusätzlich das Alter des Kindes zu benennen, für das die Bücher gedacht sind, sowie dessen Interessen - zum Beispiel Fußball, Pferde - und Angaben wie Bilderbuch, Erstlesebuch oder Jugendbuch. Bis zu fünf Wünsche können geäußert werden, egal ob ein konkretes Buch oder ein bestimmtes Genre; und falls genau das gewünschte Buch nicht im Bestand sein sollte, wird sich das Bücherei-Team um ein vergleichbares Buch bemühen. Darüber hinaus braucht die Bücherei natürlich Adresse, Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und Terminvereinbarung sowie die Lesernummer, falls bekannt.

Bereits ausgeliefert

Um nicht nur den Hauerzern die aktuelle Situation zu erleichtern, sind auch, sofern es die Kapazitäten zulassen, Neukunden aus den Nachbarorten willkommen, so Burrasch. Und niemandem wird es verübelt werden, wenn er nach der Krise nicht mehr kommen wird oder zu seiner angestammten Bücherei zurückkehrt.

Die ersten Auslieferungen hat es bereits gegeben – die Bücher-Tüten wurden kontaktfrei übergeben, indem sie an die Tür gehängt wurden und dann geklingelt wurde. Um das Angebot nochmals zu erweitern, wurden extra zehn neue Spiele gekauft und es kam in dieser Woche eine große Lieferung mit vielen neuen Büchern.

Normalerweise hätte die Bücherei ja in den Osterferien geschlossen, aber was ist momentan schon normal. Also wird es diesen Service auch während der Osterferien geben und solange die Krise anhält. Da die Bücherei mit dieser Aktion Neuland betritt, freut sie sich ebenso über Anregungen und Verbesserungsvorschläge, so Burrasch. Ein tolles ehrenamtliches Angebot, das nicht nur vielen Familien und Senioren durch die schwierigen Zeiten helfen wird.