Bei einem Unfall in Eintürnen ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr rund 8000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr rückwärts aus einem Grundstück in die Arnacher Straße ein und übersah dabei einen 52-Jährigen mit seinem Daimler. Der 52-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Personen wurden nicht verletzt.