Autorin kommt zur Uraufführung nach Hauerz

Das diesjährige Stück „Wallfahrt und Weihwasser“ der Theatergruppe Hauerz hat an diesem Freitag, 28. Dezember, nicht nur Premiere, sondern es ist auch das Erstlingswerk von der Autorin Katharina Daffner, die zur Uraufführung kommen wird. Das geht aus einer Pressemitteilung der Theatergruppe hervor.

Katharina Daffner wurde 1986 in Landshut geboren, wuchs in ländlicher Umgebung in Wörth an der Isar auf und ist bis heute im niederbayerischen Isartal beheimatet. Nach dem Abitur studierte sie Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur sowie Germanistische Linguistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und schloss dieses Studium mit dem Magister Atrium ab. Obwohl sie während des Studiums im Bereich der Regie an verschiedenen Theatern tätig war, hat sie sich beruflich schließlich beim Fernsehen niedergelassen. Seit 2010 arbeitet sie hinter den Kulissen einer großen privaten TV-Sendergruppe in Unterföhring, aktuell im Bereich Sendeleitung.

Das Theater habe trotzdem einen festen Platz in ihrem Leben, heißt es in der Mitteilung. Sie sei Mitglied der Theatergruppe „Isartaler Bauernbühne“ in Wörth an der Isar, wo sie in erster Linie schauspielerisch aktiv sei. Hier habe sie auch ihre Liebe zum bayerischen Volkstheater entdeckt. Das Verfassen von Texten aller Art habe sie seit jeher begeistert, und so habe sie aus einer heiteren Laune heraus beschlossen, selbst ein Stück in bayerischer Sprache zu schreiben.

Wer Interesse hat, nicht nur die Uraufführung mitzuerleben, sondern auch noch eine Theaterautorin persönlich kennen zu lernen, hat laut der Theatergruppe bei der Abendveranstaltung am Freitag die Gelegenheit. Katharina Daffner komme zur Premiere nach Hauerz und sei – wie auch die Spieler der Theatergruppe – sehr gespannt auf die Ur-Aufführung ihres Stückes „Wallfahrt und Weihwasser“.

Beim diesjährigen heiteren Stück dreht sich alles um den Wallfahrtsort Au und seine liebenswerte, aber auch ganz eigenen Bewohner, die nicht typischer sein könnten – zumindest scheint es so.

Die Aufführungstermine sind am 28. Dezember und 6. Januar jeweils um 14 Uhr (am 6. Januar mit Kaffeenachmittag) sowie am 28. und 29. Dezember, sowie am 4. Januar jeweils um 20 Uhr in der Festhalle Hauerz.