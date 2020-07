Autofahrerin schätzt Verkehr falsch ein

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung des Gemeindeverbindungsweges aus Richtung Ehrensberg in die Landesstraße 314 sind in Zwings am Sonntagnachmittag zwei Autos heftig zusammengestoßen. An einem beteiligten Fahrzeug entstand nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gegen 16.20 Uhr bog eine 71-jährige Suzuki-Fahrerin am Ende des Gemeindeverbindungsweges in Zwings nach rechts in Richtung Mennisweiler ab. Sie hatte zwar gesehen, dass sich auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße ein Opel Insigna nähert, die Entfernung aber falsch eingeschätzt. Deshalb bog sie vor dem Opel ab, dessen Fahrer noch vergeblich versuchte, auszuweichen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11 500 Euro. Der Opel war stark demoliert und musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.