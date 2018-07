Autofahrerin fährt gegen Schild

Sachschaden von mehr als 3000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr auf der B 465 entstanden. Die 50-jährige Fahrerin eines VW-Golf hatte laut Polizei die Bundesstraße von Brugg in Richtung Bad Wurzach befahren. Als sie in Höhe Truschwende ihre auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche durchsuchte, war sie so abgelenkt, dass sie mit ihrem Fahrzeug zu weit in die Fahrbahnmitte geriet und hierbei ein Verkehrszeichen überfuhr.