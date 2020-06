Autofahrerin übersieht VW

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung der Kreisstraße 7919 mit der Landesstraße 314 bei Bad Wurzach ist am Montagnachmittag Sachschaden entstanden.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine junge Frau laut Polizeibericht mit ihrem BMW auf dem Gottesbergweg in Richtung der Kreuzung mit der L314. An der Kreuzung fuhr sie in Richtung Gospoldshofen weiter, übersah dabei jedoch einen querenden VW und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es keine.