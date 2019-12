Autofahrer wird in Bad Wurzach von Unbekannten geschlagen

Wegen Körperverletzung eines 19-jährigen Autofahrers ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach gegen einen bislang Unbekannten.

Laut Pressebericht fuhr der 19-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23 Uhr fuhr auf der Ravensburger Straße in Richtung Innenstadt und reagierte auf einen Zuruf aus einer Gruppe von Personen. Der Autofahrer wendete und sprach die versammelten Leute auf den Zuruf an. Als sich der Autofahrer zu Fuß der Personengruppe näherte, wurde er durch einen Unbekannten geschlagen.

Der Tatverdächtige war etwa 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und korpulent. Er sprach mit türkischem Akzent, war dunkel gekleidet und trug eine Tätowierung an der rechten Halsseite. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen oder dessen Begleiter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07564 / 2013 zu melden.