Einer VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen hat ein 73-jähriger Opel-Fahrer in der Ravensburger Straße in Bad Wurzach.

Der Autofahrer wollte laut Polizei am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von der Biberacher Straße nach links in die Herrenstraße abbiegen und übersah dabei die 66-Jährige im VW, die die Ravensburger Straße befuhr. Bei der Kollision entstand an den beiden Pkw ein Schaden von insgesamt rund 8000 Euro. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt.