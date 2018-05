Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr in der Herrenstraße in Bad Wurzach entstanden.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mini und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564 / 2013, zu melden.