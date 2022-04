Auto überschlägt sich

Mehrmals mit dem Auto überschlagen hat sich eine 25 Jahre alte Fahrerin am Mittwochmorgen auf der Landesstraße zwischen Arnach und B 465, Einmündung „An der Hand“. Die Fahrerin kam nach derzeitigem Kenntnisstand wohl mit ihrem Fiat auf das rechte Bankett. Von dort schleuderte der Wagen nach links und steuerte einen Wiesenabhang hinab, wo er sich drei Mal überschlug. Bei dem Unfall erlitt die 25-Jährige nach Mitteilung der Polizei Verletzungen und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war zur Absicherung und Reinigung an der Unfallstelle tätig. Am Fiat entstand ein Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro belaufen wird. Er musste abgeschleppt werden.