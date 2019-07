Auto schleudert bei Platzregen von Straße

Leicht alkoholisiert gewesen ist ein 23-jährige Audifahrer, der am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr die Kreisstraße 7933 aus Richtung Eintürnen in Richtung Molpertshaus befuhr. Bei einem Platzregen im Bereich der Einöde Franziskus kam er laut Polizei mit seinem Auto in einer leichten Rechtskurve wegen zu hohem Tempo und teils abgefahrenem Reifen nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi geriet in einen Entwässerungsgraben und stieß dort gegen eine betonierte Verdolung. Während die beiden Mitfahrer des 23-Jährigen unverletzt aus dem Pkw aussteigen konnten, musste er selbst verletzt durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Im Krankenhaus wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen.