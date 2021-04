Einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist bei einem Unfall in der Nacht zum Montag in Bad Wurzach entstanden. Wie die Polizei berichtet, rollte ein Daimler „unbemannt“ in der Treherzer Straße einen Hang hinab und prallte gegen eine Gartenhütte. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam, klärt das Polizeirevier Leutkirch.