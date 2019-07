Sachschaden von insgesamt mehr als 3000 Euro ist am Samstag zwischen 14 und 14.45 Uhr in der Wurzacher Hauptstraße entstanden. Ein 24-jähriger Mann parkte sein Auto laut Polizei auf dem leicht abschüssigen Gelände einer Gaststätte. Er legte keinen Gang ein und zog die Handbremse nur leicht an. Infolgedessen rollte das Auto fast 60 Meter die Straße hinunter, bis es von der Fahrbahn abkam und an der Hecke eines Privatgrundstückes stehen blieb.